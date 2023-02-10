Построй маршрут к карьере мечты: в Мурманской области пройдёт форум «Труд Крут» российских студенческих отрядов

В Мурманске 17 февраля пройдёт карьерный форум «Труд Крут», который объединит школьников, студентов и молодых специалистов на одной площадке. Его лейтмотивом станет «Маршрут к карьере мечты». Программа мероприятия будет наполнена образовательными и дискуссионными площадками, воркшопами и интерактивными зонами. К участию приглашены представители молодёжи Мурманской области: выпускники старших классов, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Форум станет площадкой, где каждый сможет построить маршрут к карьере своей мечты и получить полезные знания. В мероприятии примут участие представители отделения Центрального банка России, «КолАтомЭнергоСбыт», «Печенгастрой», «Кольская ГМК», сотрудники Центра занятости населения Мурманской области, центры карьеры университетов, а также другие предприятия и организации региона.

Местом проведения станет Центр опережающей профессиональной подготовки Мурманской области – структурное подразделение Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота».

Помимо карьерного центра, который объединит в одном пространстве более десяти презентационных точек работодателей, в рамках форума пройдут образовательные площадки от hr-специалистов и профессиональных коучей на тему финансовой грамотности, создания предпринимательского проекта, трудоустройства несовершеннолетних, профессий будущего. Для достижения наибольшего эффекта погружения в специфику профессий региона, часть работодателей запланировала проведение экскурсий на предприятиях: учебный центр РЖД, музей отделения Центрального банка, виртуальный зал работы IT-специалистов центра опережающей профессиональной подготовки.

Также в этот день состоится подведение итогов конкурса на лучший студенческий отряд Мурманской области по итогам 2022 года, завершение молодёжной добровольно-патриотической акции «Кольский десант», праздничная концертная часть для всех пришедших гостей.

Организаторами карьерного форума «Труд Крут» в Мурманской области выступает региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области, а также организации-работодатели, трудоустраивающих участников студенческих отрядов и организаций-партнеров.

Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, карьерный форум «Труд Крут» проходит в рамках празднования государственного праздника – День российских студенческих отрядов (далее – День РСО) – установленного 17 февраля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 21 февраля 2015 г. №86. Праздник связан со временем учреждения Молодёжного общероссийского общественного движения «Российские Студенческие Отряды», которое в 2011 г. было преобразовано в Молодёжную общероссийскую общественную организацию «Российские студенческие отряды». Целями проведения Дня РСО являются развитие, поддержка и популяризация движения студенческих отрядов в Российской Федерации. День РСО является ежегодным официальным стартом набора молодых людей в студенческие отряды Российской Федерации.

Отметим, что помимо Мурманска, площадки карьерного форума будут организованы в 28 регионах России.

Фото: https://gov-murman.ru