Поступление федеральных средств потребовало внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий год

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В его работе приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, руководители профильных министерств Мурманской области, представители прокуратуры, КСП.

В центре внимания депутатов был проект закона, вносящий изменения в закон об областном бюджете на текущий год. Корректировка затрагивает основные параметры бюджета. Общий объём доходов областного бюджета на 2020 год увеличен на 1 млрд 781 млн 607,8 тысячи рублей, или на 2,4% и составил 75 млрд 698 млн 207,2 тысячи рублей.

Общий объём расходов областного бюджета на 2020 год увеличен на 5 млрд 312 млн 52,8 тысячи рублей, или на 6,9%, и составил 82 млрд 277 млн 28,9 тысячи рублей.

Изменение объёма расходов в текущем финансовом году в основном обусловлено реализацией положений послания Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года, поступлением дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также реализацией плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области.

В частности, предусмотрены дополнительные средства на организацию бесплатного питания обучающихся 1-4-х классов, на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.

На развитие здравоохранения объём бюджетных средств в текущем году увеличен почти на 388 миллионов рублей. Выделены дополнительные средства на приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, на капитальные и текущие ремонты учреждений здравоохранения, на приобретение оборудования и медицинской мебели.

- Корректировка областного бюджета связана, прежде всего, с поступлением федеральных средств – мы дополнительно получаем 1,5 миллиарда рублей, все это целевые субсидии на конкретные мероприятия, - отметил Борис Пищулин.- За последние 5 лет объём финансовой помощи нашему региону из федерального бюджета фактически увеличился в полтора раза. В этом году федеральные поступления суммарно составляют 12 миллиардов рублей.

Борис Пищулин отметил и хорошую динамику поступлений собственных доходов областного бюджета:

- Это позволяет направлять средства на выполнение первоочередных задач развития региона, в том числе, социальную поддержку граждан. Более 800 миллионов рублей дополнительно выделяем муниципальным образованиям. Эти средства будут направлены в том числе на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.

В ходе обсуждения депутаты задали вопросы, касающиеся социальной поддержки граждан, финансирования учреждений образования, здравоохранения, культуры, транспортных перевозок, муниципальных образований.

Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении.