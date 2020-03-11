Политики увязли в Сети, или Андрей Сысоев завёл страничку «ВКонтакете»Военнослужащие Северного флота примут участие в акции «Эшелон Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.03.20 15:25

Поступление федеральных средств потребовало внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий год

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В его  работе приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, руководители профильных министерств Мурманской области, представители прокуратуры, КСП.

В центре внимания депутатов был проект закона, вносящий изменения в закон об областном бюджете на текущий год. Корректировка затрагивает основные параметры бюджета. Общий объём доходов областного бюджета на 2020 год увеличен на 1 млрд 781 млн 607,8 тысячи рублей, или на 2,4% и составил 75 млрд  698 млн 207,2 тысячи рублей.

Общий объём расходов областного бюджета на 2020 год увеличен на 5 млрд 312 млн 52,8 тысячи рублей, или на 6,9%, и составил 82 млрд 277 млн 28,9 тысячи рублей.

Изменение объёма расходов в текущем финансовом году в основном обусловлено реализацией положений послания Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года, поступлением дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также реализацией плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области.

В частности, предусмотрены дополнительные средства на организацию бесплатного питания обучающихся 1-4-х классов, на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.

На развитие здравоохранения объём бюджетных средств в текущем году увеличен почти на 388 миллионов рублей. Выделены дополнительные средства на приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, на капитальные и текущие ремонты учреждений здравоохранения, на приобретение оборудования и медицинской мебели.

- Корректировка областного бюджета связана, прежде всего, с поступлением федеральных средств – мы дополнительно получаем 1,5 миллиарда рублей, все это целевые субсидии на конкретные мероприятия, - отметил Борис Пищулин.- За последние 5 лет объём финансовой помощи нашему региону из федерального бюджета фактически увеличился в полтора раза. В этом году федеральные поступления суммарно составляют 12 миллиардов рублей.

Борис Пищулин отметил и хорошую динамику поступлений собственных доходов областного бюджета:

- Это позволяет направлять средства на выполнение первоочередных задач развития региона, в том числе, социальную поддержку граждан. Более 800 миллионов рублей дополнительно выделяем муниципальным образованиям. Эти средства будут направлены в том числе на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.

В ходе обсуждения депутаты задали вопросы, касающиеся социальной поддержки граждан, финансирования учреждений образования, здравоохранения, культуры, транспортных перевозок, муниципальных образований.

Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

User
07.03.20 15:56
А почему бы не узнать мнение по этому поводу лично у Николая Иванченко? С трудом верится в святость 15-го Тимофея!
Комментарий к новости:Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых
alex
07.03.20 13:22
сборная «Мурманские биполярники» и команда 8 гимназии «Спартак-юниоры»
Комментарий к новости:«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники
Максим
07.03.20 12:01
Коррупционный чиновник ФосАгро обязан быть кандидатом экономических наук (доцент). А действительно как Смирнов Алексей Игоревич получил К.Э.Н. На премиальные ?!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Красная королева». Художественный сериал, 7 серия (12+)23:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают снижаться-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 84 копейки, а доллар теряет почти 55 копеек-PRO Энергетику (18+)Навалило снега - энергетики готовятся к весенне-летнему паводку-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газ (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?-PRO Законы (18+)На доходы россиян собираются распространить режим налоговой тайны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 793 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика