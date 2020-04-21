Поступления доходов в консолидированный бюджет Мурманской области выросли до 19 млрд рублей

Поступления доходов в консолидированный бюджет Мурманской области по итогам первого квартала 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% и составили почти 19 млрд рублей.

Два основных налога в равных долях формируют 82% всех поступлений в консолидированный бюджет региона. Сумма перечисленного налога на доходы физических лиц составила почти 8 млрд рублей, что на 16% больше, чем в I квартале 2019 года.

Динамика поступлений налога на прибыль организаций также отмечена со знаком «плюс» - относительно аналогичного периода прошлого года объём поступлений вырос в 1,4 раза и составил 7,7 млрд рублей.

Более чем на треть увеличилась сумма уплаченных северянами имущественных налогов. Наибольший прирост поступлений наблюдается среди категории налогоплательщиков – юридические лица.

Так, на 45% увеличились отчисления по налогу на имущество организаций, на 13% - по земельному налогу организаций, по транспортному налогу организаций показатели выросли в 1,7 раза. Всего за I квартал текущего года в бюджет региона перечислены 1,3 млрд рублей имущественных налогов.

За указанный период поступления налогов на совокупный доход выросли на 13% и составили 1,7 млрд рублей. Платежей за пользование природными ресурсами поступило 460 млн рублей, что на 21% выше уровня поступлений за три месяца 2019 года.

В бюджеты муниципальных образований Мурманской области мобилизованы 4,3 млрд рублей с приростом почти на 15%, или 543 млн рублей.

Основная часть доходов городов и районов Кольского края сформирована за счёт налога на доходы физических лиц, которым обеспечено 2,3 млрд рублей. На второй позиции по объему перечислений находятся налоги на совокупный доход - поступления составили 1,7 млрд рублей, сообщает региональная налоговая служба.