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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.20 07:45

Поступления налога на прибыль организаций в Мурманской области увеличились в 3,5 раза

Подводя итоги работы за первый месяц 2020 года, специалистами УФНС России по Мурманской области отмечен значительный рост налоговых поступлений. Всего за указанный период в консолидированный бюджет Мурманской области перечислено налоговых платежей в сумме 4,2 млрд рублей, что на 70% выше уровня января 2019 года.

Половина доходной части консолидированного бюджета Кольского края сформирована, в основном, за счёт поступлений налога на прибыль организаций, которые по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли почти в 3,5 раза и составили более 2 млрд рублей.

Второе место в структуре налоговых поступлений занимает налог на доходы физических лиц – 36% от общей суммы или 1,5 млрд рублей, что также превышает показатель января прошлого года на 9%.

«В начале 2020 года высокие темпы роста поступлений наблюдаются по всем основным налогам, - подчеркивает заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Елена Латина. – Так, по имущественным налогам поступления выросли более чем на 50% и составили почти 300 млн рублей. В частности по налогу на имущество организаций – в 3 раза, по транспортному налогу организаций – на 8%, по земельному налогу организаций – на 25%».

Также на четверть возросла сумма поступлений по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами и составила 153 млн рублей.

Поступления налогов на совокупный доход в январе 2020 года увеличились на 12% и составили 161 млн рублей.

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