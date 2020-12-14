Поступления средств в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области увеличились на 7 процентов

В январе-сентябре 2020 года объём средств, поступивших в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области (ТФОМС Мурманской области), по отношению к соответствующему периоду 2019 года возрос на 7 процентов и составил 13 миллиардов 800 миллионов рублей. Преобладающим источником средств являлись субвенции – 95 процентов поступлений.

Как сообщает Мурманскстат, фактические расходы ТФОМС Мурманской области на обеспечение основной деятельности (оплату медицинской помощи физическим лицам, мероприятия по повышению квалификации медицинских работников, приобретение услуг, увеличение материальных запасов и т.д.) в январе-сентябре текущего года составили почти 13 миллиардов 290 миллионов рублей, что на 10 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.