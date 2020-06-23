Поступления страховых взносов в Мурманской области увеличились на 5%

Более 18 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование перечислено налогоплательщиками Мурманской области за пять месяцев 2020 года, что превысило уровень аналогичного периода прошлого года на 5%.

По страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, поступления составили 13,4 млрд рублей. В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования мобилизовано 3,1 млрд рублей.

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством увеличилась в 3,6 раза и составила 1,5 млрд рублей.