Поступления страховых взносов в Мурманской области увеличились на 6,3%

Более 26 млрд рублей страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование перечислено налогоплательщиками Мурманской области за семь месяцев 2020 года, что превысило уровень аналогичного периода 2019 года на 6,3%.

В Пенсионный фонд Российской Федерации поступило 19,7 млрд рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 4,6 млрд рублей, в Фонд социального страхования – более 2 млрд рублей.

Наибольший рост отмечен по платежам в Фонд социального страхования Российской Федерации – показатель увеличился в 3,4 раза.