Поступления в бюджет текущего года в ЗАТО г. Североморск выросли благодаря увеличению собственных доходов

25 октября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заседание представительного органа власти флотской столицы. В работе заседания Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск.

Во время работы депутаты приняли решения по шести вопросам повестки дня. Они согласовали назначение на должность директора МБОУ ЗАТО г. Североморск «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя России Марка Евтюхина» педагога высшей квалификации с 18-летним опытом работы Головину Ольгу Владимировну.

В связи с изменениями федерального законодательства принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области.

Для ознакомления жителей и с целью учёта предложений, поступивших от граждан, проживающих в ЗАТО г. Североморск, а также организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области», а также информация о порядке учёта предложений по проекту решения представительного органа местного самоуправления ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области» и участия граждан в его обсуждении будут опубликованы в газете «Североморские вести» и размещены в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания состоятся 5 декабря 2022 года в 18.00. в кабинете №62 здания администрации ЗАТО г. Североморск.

Депутаты внесли изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск. Доходы и расходы бюджета выросли на 127208,6 тысячи рублей. Бюджет флотской столицы составил по доходам 4596226,1 тысячи рублей, а расходы 4609390,6 тысячи рублей. Доходы бюджета выросли благодаря увеличению собственных доходов на 24198,1 тысячи рублей и межбюджетных поступлений в размере 103010,5 тысячи рублей. За счёт увеличения доходов дополнительные средства будут направлены на улучшение качества и безопасности жизни населения, на обеспечение комфортной городской среды, на развитие образования и культуры ЗАТО г. Североморск.

Депутаты одобрили отчёт о ходе исполнения в 2019-2021 годах плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019-2025 годы.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12978-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-68/#news-gal-3