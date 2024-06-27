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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.24 15:30

Поступления в федеральный бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза

В январе-мае 2024 года темп роста поступлений налога на доходы физлиц (НДФЛ) в федеральный бюджет составил 157%. То есть объёмы собранных средств по этой статье увеличились в 1,5 раза.

Как пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу ФНС, за 5 месяцев этого года в казну поступило 57,6 млрд рублей. А за аналогичный период 2023 года - 36,5 млрд, следует из данных аналитического портала ФНС.

От НДФЛ за январь-май поступило больше средств на фоне увеличения объёма выплат дивидендов, а также премиальных, назвали причины в ФНС.

Еще одно важное объяснение - высокие темпы роста доходов населения на фоне «горячего» рынка труда, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По итогам I квартала т.г. реальные зарплаты в России увеличились на 11% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), сообщил ранее Росстат.

Тренд подтверждается тем, что налогооблагаемые доходы населения в целом растут: их объём за три месяца года составил 10,4 трлн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, привёл цифры доцент, завкафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов.

Как отметил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов, в этом году выросло число россиян, которые преодолели барьер доходности в 5 млн быстрее, чем в прошлом году. Он добавил: налоговые отчисления взлетели и у тех, кто платил повышенный сбор уже в начале года.

Ещё одна причина заключается в улучшении налоговой культуры: всё меньше людей пытаются уйти от выплат в бюджет, отметил руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин.

Всего в этом году казна планирует получить 176 млрд рублей от сборов с богатых. Такой прогноз содержится в материалах к федеральному бюджету на ближайшую трёхлетку. Как заявили в ФНС, параметры будут исполнены в полном объёме.

Фото предоставлено пресс-службой  УФНС России по Мурманской области.

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