Посвящаем стихи героическому подвигу нашего народа – акция «Арктик-ТВ»

Редакция «Арктик-ТВ» запускает традиционную акцию «В память Великой Победы».

Запишите на видео, как вы читаете стихи, отправьте его в раздел «Написать сообщение» на нашей площадке в соцсети «ВКонтакте» vk.me/arctictv51.

Лучшие стихи мы покажем в эфире в специальном проекте «В память Великой Победы!»

Напоминаем, видео нужно снимать горизонтально.