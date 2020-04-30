Мурманская область. Арктика (16+)30.04.20 09:15
Посвящаем стихи героическому подвигу нашего народа – акция «Арктик-ТВ»
Редакция «Арктик-ТВ» запускает традиционную акцию «В память Великой Победы».
Запишите на видео, как вы читаете стихи, отправьте его в раздел «Написать сообщение» на нашей площадке в соцсети «ВКонтакте» vk.me/arctictv51.
Лучшие стихи мы покажем в эфире в специальном проекте «В память Великой Победы!»
Напоминаем, видео нужно снимать горизонтально.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии
Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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