Посвящяется 82-летию полного снятия блокады Ленинграда

25 января в 16.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится мероприятие, посвящённое 82-летию полного снятия блокады Ленинграда, «Ленинграду посвящается…» по выставке «Сражался. Выстоял. Победил!».

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, в истории нашей страны одной из важнейших дат является 27 января. В 2026 году исполняется 82 года дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие входит в серию памятных «Дней воинской славы» в России.

Участники мероприятия смогут рассмотреть картины художников, которые рассказывают истории о жизни блокадного города, его защитников и его жителей, узнать, как проходили школьные уроки в Ленинграде, что делали работники музеев и горожане, чтобы спасти шедевры живописи и архитектуры, знаменитые памятники, услышать, что поддерживало моральный дух ленинградцев.

В завершение встречи участники в интерактивной форме выполнят задания по теме выставки и создадут памятные листы.

Мероприятие платное, информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. (6+)

Фото: (Хвастунова А. В. Петербург. Фонтанка, 1958 г. Бумага, гуашь, пастель. Из собрания Мурманского областного художественного музея): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457274084%2F4f42ab055f27911aa2