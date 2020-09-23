Посылка с секретом не дошла до сидельца колонии строгого режима № 23

Сотрудники отдела безопасности ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 при досмотре почтовой посылки, поступившей осуждённому от жительницы Мурманска, обратили внимание на упаковку твёрдого дезодоранта.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, при более детальном осмотре антиперспиранта внутри флакона были обнаружены две сим-карты.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Материалы будут переданы в отдел полиции по месту регистрации отправителя посылки.