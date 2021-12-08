Потенциал Мурманской области представлен шведским дипломатам

Реализация масштабных проектов, рост экономики и перспективы развития – 7 декабря заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова презентовала представителям Королевства Швеции инвестиционный и туристический потенциал региона. Мероприятие инициировано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«В Мурманской области уже работают шведские компании, например, представительство крупного шведского предприятия ABB – морского сервисного центра. И мы считаем перспективным расширение сотрудничества Мурманской области со Швецией в экономической сфере, энергетике, утилизации отходов и «зеленых» проектах, в том числе в рамках нового программного периода программы приграничного сотрудничества «Коларктик». Планируем, что реализация проектов в этих сферах привлечет новых иностранных инвесторов», – отметила вице-губернатор.

Генеральный консул Королевства Швеция в Санкт-Петербурге Ян Лундин отметил устойчивое развитие Мурманской области и рост экономической привлекательности региона в последние годы. Одна из сфер, интересных для сотрудничества шведским коллегам, – производство «зеленого» водорода.

В мероприятии также приняли участие начальник отдела экономики и торговли Посольства Королевства Швеция в Российской Федерации Микаэль Бенте и торговый представитель Российской Федерации в Королевстве Швеция Александр Абрамов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в ближайшее время правительство Мурманской области намерено провести встречи по презентации потенциала региона с представителями ряда европейских стран.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430163/#&gid=1&pid=2