В Мурманской области продолжают работать дополнительные сервисы по вопросам коронавирусной инфекцииУ Мурманской области появился интерактивный туристический портал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.10.20 11:00

Потепление есть, но оно уже выходит на плато - эксперт

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили климатические условия в Арктике. Председатель рабочей группы «Международные научные инициативы в Российской Арктике», главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный работник охраны природы Российской Федерации Аркадий Тишков объяснил цикличность климатических условий на территории Арктики и рассказал, как они влияют на проходимость Северного морского пути.

«В 1920–1940 годах было подобное потепление, и Северный морской путь (СМП) работал в оба конца. Осуществлялись сквозные перевозки, и за один сезон суда успевали пройти туда-обратно. Потом в конце 1930 годов ледовый режим морского пути изменился, потому что кончилось потепление», — объяснил Аркадий Тишков. По словам главного научного сотрудника Института географии РАН, анализ региональных способностей изменения климата показал, что в определенных регионах потепление только в разгаре, поэтому оно может продлиться несколько десятилетий. «Это в большей степени касается западного сектора, где ледовая обстановка не очень серьёзная. Чем дальше на восток, тем более отличные климатические изменения будут. В каждом регионе своя интенсивность потепления», — сообщил заслуженный деятель науки Российской Федерации. Аркадий Тишков также рассказал о ситуации со слов работников судов на СМП.

«Те, кто плавает по СМП, скажут, что ледовая обстановка не улучшается, потому что с каждым годом всё труднее подойти к объектам работы. Недавно в Росприроднадзоре (Федеральной службе по надзору в сфере природопользования) добытчиками нефти и газа вместе с экологами провели конференцию и пришли к выводу, что каждая проводка судов к перспективным районам добычи углеводородов оказываются затрудненными, потому что несколько лет подряд не происходит уменьшение площади морских льдов», — рассказал почетный работник охраны природы Российской Федерации. Эксперт заявил, что потепление есть, но оно уже выходит на плато. «Если посмотреть графики аномальных температур районов Арктики, составленные нашими Гидрометеостанциями, то видно, что они перестали давать максимальный показатель температуры в одних случаях, в других же случаях график только начинает выходить в верхние пределы. Это связано с разницей интенсивности потепления в каждом регионе, но мы уже наблюдаем спад температуры и ухудшение ледовой обстановки в этой связи», — отметил член-корреспондент РАН. По мнению Аркадия Тишкова, нужно адаптироваться к цикличности климатических изменений в Арктике, а не ждать, когда наступят тропики. «Нам необходимо осваивать Север, но с пониманием, что не всегда будут благоприятные температурные условия», — подытожил специалист.

 

 

https://riafan.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
Комментарий к новости:В Мурманске установлен мировой рекорд по силовому экстриму: атлеты сдвинули с места парусник «Седов»
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:00«Прокуроры: Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски». Документальный фильм (12+)15:45Городские хроники (6+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост цен на бензин в Мурманской области почти остановился-PRO Валюту (16+)Доллар и евро рванули вверх почти на 1,3 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Путин подписал закон о диспансеризации военных и проверке их на наркотики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика