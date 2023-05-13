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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.23 15:00

Потепление в Заполярье облегчит работу орнитологической службы Мурманского филиала ОА «Ситиматик»

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Мурманской области установится по-настоящему весенняя погода. Как сообщили в орнитологической службе Мурманского филиала ОА «Ситиматик», потепление облегчит каждодневную работу по отпугиванию птиц с территории «Экотехнопарка» в н.п. Междуречье – в плохую погоду незваные гости ведут себя агрессивнее, а в хорошую их проще отгонять, говорит ведущий инженер по орнитологическому обеспечению безопасности Наталья Раевская.

Серебристые чайки – настоящая головная боль для сотрудников компании. В стремлении обеспечить себя лёгкой добычей, они, объединившись, пируют, подъедая и разнося по окрестностям отходы. За несколько лет работы орнитологической службы популяция диких птиц в окрестностях предприятия сократилась многократно – в наступившем сезоне они особенно активно реагируют не только на сотрудников с имеющимися техсредствами, но и на пернатых защитников территории – ястребов-тетеревятников Дарвина и Кассиопею.

В ближайшие дни, после наступления полярного дня в Мурманской области, птиц ожидаемо станет больше, на помощь специалистам придёт биоакустическое оборудование «Аэро-М4», которое появилось в «Экотехнопарке» зимой 2022 года. Оборудование позволяет отпугивать птиц от производственных площадок при помощи записанных криков их сородичей, которые предупреждают об опасности, звуков выстрелов и других неприятных шумов. «Наша работа – это не просто «гулять с птичкой», это большой комплекс мероприятий с применением различных средств и постоянным анализом меняющейся ситуации. Надо помнить, что мы боремся с живыми умными птицами, которые просто так сдаваться не собираются», – объясняет Наталья Раевская.

Напомним, орнитологическая служба в Экотехнопарке Мурманской области была создана осенью 2021 года. У проекта по контролю за популяциями птиц на территории полигона ТКО в Междуречье есть и социальная функция – птицы, что Дарвин, что Кассиопея были найдены людьми, которые передали их для выхаживания волонтёрам. Из-за перенесенных травм в дикую природу этих птиц уже не вернуть, а благодаря деятельности АО «Ситиматик» в Мурманской области у них появилась работа.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала ОА «Ситиматик».

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