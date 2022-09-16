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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.22 09:00

Потери механизированных бригад ВСУ составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Доброполье, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116 районах.

Минобороны России 15 сентября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск.

В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники.

В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники.

В районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены более 80 украинских военнослужащих убитыми, восемь бронированных машин и пять пикапов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Доброполье, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116 районах.

Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов: Снигиревка и Терновые Поды Николаевской области, Землянки, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка Донецкой Народной Республики, Максима Горького, Пятихатки и Чкалово Херсонской области, а также Смелое в Запорожской области.

Кроме того, в воздухе уничтожено две баллистические ракеты «Точка-У» в районах Перевальска Луганской Народной Республики и города Донецк, а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, города Херсон и населённого пункта Трудовое Запорожской области.

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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