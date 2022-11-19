Людям скучно на Земле: ракета «Артемида» отправлена к Луне, а книга Гиннесса в поисках суперспособностейРазмер материальной помощи детей родителям за полтора года вырос до 10500 рублей в месяц
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.11.22 09:00

Потери подразделений ВСУ составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными

В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобождён населенный пункт Опытное Донецкой Народной Республики. Противник безуспешно пытался контратаковать в районах населённых пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики, чтобы остановить продвижение вперед российских войск.

Министерство обороны Российской Федерации 18 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «17 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты.

В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобождён населенный пункт Опытное Донецкой Народной Республики. Противник безуспешно пытался контратаковать в районах населённых пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики, чтобы остановить продвижение вперед российских войск.

Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.

На Купянском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией и тяжелыми огнемётными системами сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.

На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населённых пунктов Шевченково и Купянск Харьковской области, Димитрово Запорожской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172-х районах. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Гончаровка Луганской Народной Республики и Никольское Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS» в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области, Макеевка и Иловайск Донецкой Народной Республики».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Северный экономический район глазами Мурманскстата
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Андрей
18.11.22 20:21
А некрасивые дворы , они что игнорируют .
Комментарий к новости:Глава города Мурманска проверил качество выполненного в одном из дворов на Кольском проспекте ремонта
Д.О. Вернер
14.11.22 14:33
Данный доклад Мурманскстата Администрация и Правительство Губернии обязаны взять за основу и в корне изменить отношение к судьбе Губернии...
Комментарий к новости:В Мурманской области в январе–августе текущего года доля убыточных организаций увеличилась на 3,7 процентного пункта и составила 37,9%
Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире16:00«Команда 33». Художественный фильм (16+)17:30«Клинический случай». Научно-популярная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Конгрессно-выставочная отрасль: топ фактов о том, как живёт индустрия в 2022 году-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 12 копеек, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2022 году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19-21 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты Госдумы решили защитить права жителей местностей, по которым не проходит железная дорога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика