Потери подразделений ВСУ составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными

В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобождён населенный пункт Опытное Донецкой Народной Республики. Противник безуспешно пытался контратаковать в районах населённых пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики, чтобы остановить продвижение вперед российских войск.

Министерство обороны Российской Федерации 18 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «17 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты.

В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобождён населенный пункт Опытное Донецкой Народной Республики. Противник безуспешно пытался контратаковать в районах населённых пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики, чтобы остановить продвижение вперед российских войск.

Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.

На Купянском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией и тяжелыми огнемётными системами сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.

На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населённых пунктов Шевченково и Купянск Харьковской области, Димитрово Запорожской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172-х районах. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Гончаровка Луганской Народной Республики и Никольское Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS» в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области, Макеевка и Иловайск Донецкой Народной Республики».

Фото и видео: https://vk.com/mil