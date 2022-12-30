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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.22 09:00

Потери противника на Донецком направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

Министерство обороны Российской Федерации 29 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Кроме того, в районах населённых пунктов Времевка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсон, населённых пунктов: Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах. В районах населённых пунктов Северск и Артемовск Донецкой Народной Республики, а также Степное Запорожской области уничтожено три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Кругляковка Харьковской области уничтожено две артиллерийские системы М777 производства США. В районе Константиновки Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня «HIMARS» производства США. В городе Северск Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица «Мста-Б» и в районах населённых пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолёты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населённых пунктов Суворов и Орловка Донецкой Народной Республики сбито два украинских вертолёта Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Пшеничное, Кременная, Червоная Диброва и Кошелевка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Любимовка Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населённых пунктов Попасная Луганской Народной Республики, Переможное и Тарасовка Запорожской области».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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