Потери украинских военнослужащих и иностранных боевиков 13 сентября превысили 800 человек убитыми и ранеными

Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки.

Минобороны России опубликовало о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины по состоянию на 13 сентября. Как сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков: «ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям ВСУ на всех операционных направлениях.

Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки.

Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова. В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 12 пунктов управления в районах населённых пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой Народной Республики, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152 районах. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь Донецкой Народной Республики, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.

Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Барвинок и Петровка Херсонской области, Киселёвка Николаевской области, Каменское, Зализничное Запорожской области, а также Владимировка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населённых пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области».

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