Потерпеть неудобства летом, чтобы зимой не страдать от ЧП

19 июля председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутаты Ольга Ефименко, Светлана Ефремова и Игорь Соловьев вместе с директором муниципального казённого учреждения «Муниципальное имущество» Андреем Ведерниковым проверили ход и качество выполнения работ по замене участков магистральных трубопроводов на улице Северная и Северная Застава. Контроль качества работ находится под пристальным вниманием и «Стройконтроля», с которым КИО заключило договор.

Общеизвестный факт: чем качественнее проходит подготовка к зиме, тем надёжнее осуществляется теплоснабжение и обеспечение горячей водой в период зимнего отопительного сезона. Понятно, что работы по замене магистральных трубопроводов доставляют неудобства жителям, но лучше потерпеть летом, чем сталкиваться с аварийными отключениями отопления и водоснабжения в период зимних холодов.

Подрядчик работ на улице Северная, где меняются трубы двух ниток магистрального трубопровода длиной по 550 метров– ООО «МЭС», субподрядчик ООО «База». К выполнению работ привлечены и жители Североморска. Стоимость замены теплоцентрали на улице Советская 53 миллиона рублей, на улице Северная Застава 13 миллионов рублей. Эти средства после обращения руководства флотской столицы выделены из фонда губернатора Мурманской области. Работы выполняются на условиях софинансирования – из бюджета ЗАТО г. Североморск финансируется 16% стоимости работ.

Замена труб на вышеназванных участках вызвана тем, что они эксплуатируются более 40 лет, поэтому на этих участках происходили аварийные прорывы теплосетей.

Пояснения по выполняемым работам депутатам дал директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» Александр Кобытев. Он заверил депутатов и жителей в том, что уже 25 августа будет проведена опрессовка отремонтированных трубопроводов и в дома поступит горячее водоснабжение.

На Северной Заставе участок трубопровода длиной 160 метров «Североморские теплосети» ремонтируют своими силами. Этот участок выбран не случайно. Кроме его изношенности, повлиял ещё один фактор. В этом районе в рамках программы «Комфортная городская среда» благоустраивается территория микрорайона. Чтобы не перекапывать уже заасфальтированную и благоустроенную территорию после завершения работ по благоустройству, было решено заменить сначала старые трубы. Здесь работы планируется завершить до 15 августа,

Депутаты отметили хороший темп и качество выполнения работ. Евгений Алексеев, подводя итоги депутатского рейда, отметил, что депутатский контроль за ходом аналогичных работ проводится постоянно.

Радует проверяющих и то, что полным ходом идут работы и по благоустройству микрорайона Северная Застава, начат ремонт трапа к улице Гаджиева, который пришёл в аварийное состояние.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12579-deputaty-kontrolirovali-hod-remontnyh-rabot/#news-gal-2