Поток на Восток: снижение погрузки на сети РЖД в сентябре составило 3,3%

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в сентябре текущего года составила 91,4 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает компания, грузооборот за сентябрь 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% и составил 199,2 млрд тарифных т-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 7,8% и составил 248,2 млрд т-км.

По данным РЖД, в сентябре благодаря новому урожаю выросла погрузка зерна на 4,6%, а также вывоз удобрений (+9,1%), экспорт чёрных металлов (+4,6%) и железной руды (+25,5%).

В январе-сентябре этого года погрузка на сети РЖД снизилась на 6,7%, до 830,2 млн тонн.

За 9 месяцев железными дорогами было погружено: каменного угля - 240,4 млн тонн (-2,8% к январю-сентябрю 2024 г.), кокса - 7,5 млн тонн (-16,2%), нефти и нефтепродуктов - 147,2 млн тонн (-5,4%, в связи с ремонтами на НПЗ), руды железной и марганцевой - 80,2 млн тонн (-1,7%), чёрных металлов - 38,5 млн тонн (-17,1%), лома чёрных металлов - 5,6 млн тонн (-34,8%), химических и минеральных удобрений - 52,5 млн тонн (+4,5%), цемента - 16 млн тонн (-13,8%), лесных грузов - 19 млн тонн (-5%), зерна - 16,8 млн тонн (-26,6%), строительных грузов - 75,7 млн тонн (-13,1%), руды цветной и серного сырья - 13,1 млн тонн (+4,9%), химикатов и соды - 15,1 млн тонн (-4,3%), промышленного сырья и формовочных материалов - 20,2 млн тонн (-18,7%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 82,4 млн тонн (-8%).

Грузооборот в январе-сентябре снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% и составил 1 трлн 850,6 млрд тарифных т-км.

РЖД отмечают, что на протяжении всего года фиксируется рост экспорта в восточном направлении, за 9 месяцев 2025 года он вырос на 5,6%, до 121,4 млн тонн. Также растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+7,2%, до 33,5 млн тонн), в том числе удобрений (рост почти в 2 раза), чёрных металлов (+3,4%), железной руды (+13,7%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+10,6%). Также на восток увеличен экспорт каменного угля (+5%).

Комментарии

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
