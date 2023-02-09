Потому что мы пилоты! День работника гражданской авиации России

9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. Специально к этому романтичному празднику эксперты hh.ru подготовили список популярных профессий и вакансий с высокими зарплатами, а также другие любопытные факты, касающиеся авиаперевозок.

9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. Специально к этому романтичному празднику эксперты hh.ru подготовили список популярных профессий и вакансий с высокими зарплатами, а также другие любопытные факты, касающиеся авиаперевозок.

На данный момент по России открыто более 13 тысяч вакансий для работников сферы авиаперевозок. Здесь работодатели ищут самых разных специалистов - уборщиков, водителей аэробусов, диспетчеров, конструкторов и т.д.

Каких профессионалов ищут чаще всего

Одной из самых востребованных, практически в каждой отрасли, является профессия менеджера по продажам, отрасль гражданской авиации не исключение. Кроме того, работодатели довольно часто ищут менеджеров по туризму.

Также в топ входят и более узкопрофильные вакансии, например, для авиационных техников (более 500 актуальных вакансий по всей стране), пилотов, специалистов службы авиационной безопасности, бортпроводников.

Хотят ли россияне работать бортпроводниками

Мы проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru за последний год, и выделили те, которые получили наибольшее количество откликов от соискателей. Среди прочих в лидерах оказалась вакансия бортпроводника – на неё откликнулись сразу 6402 соискателя. При этом в среднем на одну вакансию бортпроводника приходится 944 резюме.

Интересный факт

Раньше в бортпроводники брали исключительно мужчин, в 1930 году ситуация изменилась. А уже сегодня 68% резюме принадлежат женщинам и только 31% мужчинам.

Куда чаще всего летают россияне отдыхать от работы

Согласно результатам нашего опроса среди всех регионов России наиболее подходящими для отпуска 23% респондентов считают Краснодарский край. На втором месте с большим отрывом идёт Алтайский край (9%), на третьем месте - Республика Крым (8,8%). Примерно, по 5% предпочли бы провести отпуск в Калининградской области и Санкт-Петербурге (наглядно на диаграмме 1).

Если рассматривать заграничный отпуск, то из всех доступных стран 34% россиян предпочли бы поехать в Турцию, 25% хотели бы отдохнуть на Кипре, 23% в Тайланде (наглядно на диаграмме 2).

Подборка вакансий отрасли с зарплатой от 100 000 рублей