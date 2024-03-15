Потребительская активность в Мурманской области поддерживалась ростом турпотока

Эксперты Банка России в новом выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» оценили экономическую ситуацию в регионах страны. Так, поддержку потребительской активности, в частности в Мурманской области, по-прежнему оказывал рост внутреннего и иностранного турпотока.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, благодаря увеличению числа туристов в регион вырос пассажиропоток как на железнодорожном, так и на воздушном транспорте. Кроме того, из-за высокого внешнего спроса в январе по сравнению с декабрем увеличился грузооборот морских портов.

«Мурманская область наращивает терминальные мощности, что позитивно отражается на рынке складской недвижимости всего макрорегиона, где спрос пока опережает предложение. В этом году завершено строительство автоматизированного склада для хранения рыбной продукции в рамках проекта по созданию специализированного терминала», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

В фокусе внимания выпуска в марте – динамика и источники роста потребительской активности, состояние и загрузка производственных мощностей, ситуация на рынке легковых автомобилей. Подробности можно посмотреть на сайте Банка России.