Потребительские цены на дизельное топливо подросли на 106,6%

Как сообщает Мурманскстат, индекс потребительских цен на моторное топливо в Мурманской области на конец IV квартала 2021 года по отношению к концу предыдущего квартала составил 103,2%, в том числе на автомобильный бензин – 103,0, дизельное топливо – 106,6, газомоторное топливо – 103,3%.

Средние потребительские цены на моторное топливо в Мурманской области на конец IV квартала 2021 года приведены в таблице:

(рублей за литр)