Потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают рост

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 14 по 20 июня текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировали слабоположительную динамику.

На Северо-Западе под влиянием колебаний курса рубля снизилась цена на пикшу на 1,3% (+11,3% с начала года) и составила 143 рубля за кг. В связи с сохраняющимся активным внутренним спросом цена на скумбрию атлантическую выросла на 2,8% - 185 рублей за кг, по тем же причинам выросла и цена на сельдь атлантическую на 2% - 102 рубля за кг. Цена на треску атлантическую не изменилась и составила 230 рублей за кг.

Розничные цены продолжили расти. В период с 8 по 15 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,23%