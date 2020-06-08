Потребительские расходы жителей Мурманской области в январе–марте текущего года увеличились на 3,5%

В январе–марте 2020 года объём денежных доходов населения Мурманской области, по оценке Мурманскстата, сложился в размере 95162,5 млн рублей и увеличился на 3,2% по сравнению с январём–мартом 2019 года.

Потребительские расходы населения в январе–марте текущего года составили 73200,9 млн рублей и увеличились на 3,5% по сравнению с январём-мартом 2019 года.

Реальные денежные доходы в I квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличились на 0,6%, в I квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года снизились на 2,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в I квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились на 0,2%, в I квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – на 3,3%.