Потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в 2020 году уменьшилось на 2,7 % по сравнению с 2019 годом

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области» (Кольское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в 2020 году составило 12379,5 млн кВт•ч, что на 2,7% меньше, чем в 2019 году.

Электростанции энергосистемы Мурманской области в 2020 году выработали 16492,8 млн кВт•ч электроэнергии, что на 1,1% меньше выработки годом ранее.

Выдача электроэнергии из энергосистемы региона по межсистемным линиям электропередачи в 2020 году составила 4113,3 млн кВт•ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 218,5 млн кВт•ч.

В декабре 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области составило 1169,2 млн кВт•ч, что на 1,1% меньше объема потребления в декабре 2019 года. Это в основном связано со снижением потребления электроэнергии мелкомоторной нагрузкой и Кольской АЭС. Температура наружного воздуха в Мурманской области в декабре 2020 года составила -5,8°С, что на 0,4°С ниже температуры в декабре 2019 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Мурманской области в декабре 2020 года составила 1572,1 млн кВт•ч, что на 3,7% меньше, чем в декабре 2019 года. Снижение показателя обусловлено уменьшением объёма выдачи электроэнергии из энергосистемы Мурманской области по межсистемным линиям электропередачи на 47,1 млн кВт•ч, а также снижением потребления электроэнергии в энергосистеме Мурманской области – на 13,5 млн кВт•ч.

Выдача электроэнергии из энергосистемы Мурманской области по межсистемным линиям электропередачи в декабре 2020 года составила 402,9 млн кВт•ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 31,1 млн кВт•ч.