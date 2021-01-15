Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в 2020 году снизилось на 2,9% по сравнению с 2019 годом
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в 2020 году составило 92 160,6 млн кВт•ч, что на 2,9% меньше объёма потребления в 2019 году.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в 2020 году составила 106 315,5 млн кВт•ч, что на 5,7% меньше, чем в 2019 году.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в 2020 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 45285,8 млн кВт•ч, что на 13,4% меньше, чем в 2019 году. Выработка ГЭС за 2020 год составила 13800,9 млн кВт•ч (на 14,3% больше, чем в 2019 году). АЭС в 2020 году выработано 37315,3 млн кВт•ч, что на 3,3% меньше объёма электроэнергии, выработанного в 2019 году. Электростанции промышленных предприятий за 2020 год выработали 9902,5 млн кВт•ч (на 0,9% больше, чем в 2019 году).
Максимум потребления электрической мощности в ОЭС Северо-Запада в 2020 году зафиксирован 28 января 2020 года в 18.00. Его значение составило 13804 МВт, что на 1030 МВт (6,9%) меньше аналогичного показателя 2019 года.
Данные за 2020 год
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2019 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2019 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
6 294,0
|
0,8
|
7 280,4
|
-0,5
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
6 392,7
|
-10,0
|
4 361,8
|
-2,0
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
5 467,9
|
10,9
|
7 813,6
|
-0,4
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
16 492,8
|
-1,1
|
12 379,5
|
-2,7
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
9 669,4
|
-4,9
|
8 573,5
|
-5,1
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
59 829,9
|
-9,0
|
45 248,8
|
-3,6
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
2 002,9
|
19,4
|
4 325,9
|
-3,1
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
166,0
|
-21,9
|
2 177,0
|
-1,5
Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в декабре 2020 года составило 9065,3 млн кВт•ч, что на 0,9% больше объёма потребления за декабрь 2019 года.
В декабре 2020 года выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада составила 10110,2 млн кВт•ч, что на 6,0% меньше, чем в декабре 2019 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в декабре 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 5068,4 млн кВт•ч, что на 2,2% меньше, чем в декабре 2019 года. Выработка ГЭС за декабрь 2020 года месяц составила 1168,6 млн кВт•ч (на 15,6% больше, чем в декабре 2019 года), выработка АЭС – 2955,7 млн кВт•ч (на 18,9% меньше, чем в декабре 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 916,3 млн кВт•ч (на 0,6% меньше показателя декабря 2019 года).
Максимум потребления мощности в ОЭС Северо-Запада в декабре 2020 года зафиксирован 11 декабря 2020 года в 17.00 по московскому времени. Его значение составило 13585 МВт, что больше максимума потребления мощности в декабре 2019 года на 253 МВт (1,9%).
Данные за декабрь 2020 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2019 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2019 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
637,4
|
4,2
|
721,0
|
4,3
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
674,5
|
1,3
|
448,9
|
2,7
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
533,9
|
10,8
|
749,4
|
0,2
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
1 572,1
|
-3,7
|
1 169,2
|
-1,1
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
892,8
|
-6,0
|
828,1
|
-2,4
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
5 468,7
|
-12,1
|
4 503,1
|
1,1
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
208,8
|
9,9
|
419,8
|
0,5
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
122,0
|
5 042,2
|
225,8
|
8,8
Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми, сообщает пресс-центр Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада.