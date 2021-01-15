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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.21 15:00

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в 2020 году снизилось на 2,9% по сравнению с 2019 годом

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в 2020 году составило 92 160,6 млн кВт•ч, что на 2,9% меньше объёма потребления в 2019 году.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в 2020 году составила 106 315,5 млн кВт•ч, что на 5,7% меньше, чем в 2019 году.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в 2020 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 45285,8 млн кВт•ч, что на 13,4% меньше, чем в 2019 году. Выработка ГЭС за 2020 год составила 13800,9 млн кВт•ч (на 14,3% больше, чем в 2019 году). АЭС в 2020 году выработано 37315,3 млн кВт•ч, что на 3,3% меньше объёма электроэнергии, выработанного в 2019 году. Электростанции промышленных предприятий за 2020 год выработали 9902,5 млн кВт•ч (на 0,9% больше, чем в 2019 году).

Максимум потребления электрической мощности в ОЭС Северо-Запада в 2020 году зафиксирован 28 января 2020 года в 18.00. Его значение составило 13804 МВт, что на 1030 МВт (6,9%) меньше аналогичного показателя 2019 года.

Данные за 2020 год

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2019 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2019 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

6 294,0

0,8

7 280,4

-0,5

Калининградская область (Балтийское РДУ)

6 392,7

-10,0

4 361,8

-2,0

Республика Карелия (Карельское РДУ)

5 467,9

10,9

7 813,6

-0,4

Мурманская область

(Кольское РДУ)

16 492,8

-1,1

12 379,5

-2,7

Республика Коми

(Коми РДУ)

9 669,4

-4,9

8 573,5

-5,1

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

59 829,9

-9,0

45 248,8

-3,6

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

2 002,9

19,4

4 325,9

-3,1

Псковская область (Новгородское РДУ)

166,0

-21,9

2 177,0

-1,5

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в декабре 2020 года составило 9065,3 млн кВт•ч, что на 0,9% больше объёма потребления за декабрь 2019 года.

В декабре 2020 года выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада составила 10110,2 млн кВт•ч, что на 6,0% меньше, чем в декабре 2019 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в декабре 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 5068,4 млн кВт•ч, что на 2,2% меньше, чем в декабре 2019 года. Выработка ГЭС за декабрь 2020 года месяц составила 1168,6 млн кВт•ч (на 15,6% больше, чем в декабре 2019 года), выработка АЭС – 2955,7 млн кВт•ч (на 18,9% меньше, чем в декабре 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 916,3 млн кВт•ч (на 0,6% меньше показателя декабря 2019 года).

Максимум потребления мощности в ОЭС Северо-Запада в декабре 2020 года зафиксирован 11 декабря 2020 года в 17.00 по московскому времени. Его значение составило 13585 МВт, что больше максимума потребления мощности в декабре 2019 года на 253 МВт (1,9%).

Данные за декабрь 2020 года 

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2019 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2019 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

637,4

4,2

721,0

4,3

Калининградская область (Балтийское РДУ)

674,5

1,3

448,9

2,7

Республика Карелия (Карельское РДУ)

533,9

10,8

749,4

0,2

Мурманская область

(Кольское РДУ)

1 572,1

-3,7

1 169,2

-1,1

Республика Коми

(Коми РДУ)

892,8

-6,0

828,1

-2,4

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

5 468,7

-12,1

4 503,1

1,1

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

208,8

9,9

419,8

0,5

Псковская область (Новгородское РДУ)

122,0

5 042,2

225,8

8,8

Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми, сообщает пресс-центр Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада.

 

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