Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в 2020 году снизилось на 2,9% по сравнению с 2019 годом

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в 2020 году составило 92 160,6 млн кВт•ч, что на 2,9% меньше объёма потребления в 2019 году.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в 2020 году составила 106 315,5 млн кВт•ч, что на 5,7% меньше, чем в 2019 году.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в 2020 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 45285,8 млн кВт•ч, что на 13,4% меньше, чем в 2019 году. Выработка ГЭС за 2020 год составила 13800,9 млн кВт•ч (на 14,3% больше, чем в 2019 году). АЭС в 2020 году выработано 37315,3 млн кВт•ч, что на 3,3% меньше объёма электроэнергии, выработанного в 2019 году. Электростанции промышленных предприятий за 2020 год выработали 9902,5 млн кВт•ч (на 0,9% больше, чем в 2019 году).

Максимум потребления электрической мощности в ОЭС Северо-Запада в 2020 году зафиксирован 28 января 2020 года в 18.00. Его значение составило 13804 МВт, что на 1030 МВт (6,9%) меньше аналогичного показателя 2019 года.

Данные за 2020 год

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 6 294,0 0,8 7 280,4 -0,5 Калининградская область (Балтийское РДУ) 6 392,7 -10,0 4 361,8 -2,0 Республика Карелия (Карельское РДУ) 5 467,9 10,9 7 813,6 -0,4 Мурманская область (Кольское РДУ) 16 492,8 -1,1 12 379,5 -2,7 Республика Коми (Коми РДУ) 9 669,4 -4,9 8 573,5 -5,1 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 59 829,9 -9,0 45 248,8 -3,6 Новгородская область (Новгородское РДУ) 2 002,9 19,4 4 325,9 -3,1 Псковская область (Новгородское РДУ) 166,0 -21,9 2 177,0 -1,5

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в декабре 2020 года составило 9065,3 млн кВт•ч, что на 0,9% больше объёма потребления за декабрь 2019 года.

В декабре 2020 года выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада составила 10110,2 млн кВт•ч, что на 6,0% меньше, чем в декабре 2019 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в декабре 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 5068,4 млн кВт•ч, что на 2,2% меньше, чем в декабре 2019 года. Выработка ГЭС за декабрь 2020 года месяц составила 1168,6 млн кВт•ч (на 15,6% больше, чем в декабре 2019 года), выработка АЭС – 2955,7 млн кВт•ч (на 18,9% меньше, чем в декабре 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 916,3 млн кВт•ч (на 0,6% меньше показателя декабря 2019 года).

Максимум потребления мощности в ОЭС Северо-Запада в декабре 2020 года зафиксирован 11 декабря 2020 года в 17.00 по московскому времени. Его значение составило 13585 МВт, что больше максимума потребления мощности в декабре 2019 года на 253 МВт (1,9%).

Данные за декабрь 2020 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 637,4 4,2 721,0 4,3 Калининградская область (Балтийское РДУ) 674,5 1,3 448,9 2,7 Республика Карелия (Карельское РДУ) 533,9 10,8 749,4 0,2 Мурманская область (Кольское РДУ) 1 572,1 -3,7 1 169,2 -1,1 Республика Коми (Коми РДУ) 892,8 -6,0 828,1 -2,4 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 5 468,7 -12,1 4 503,1 1,1 Новгородская область (Новгородское РДУ) 208,8 9,9 419,8 0,5 Псковская область (Новгородское РДУ) 122,0 5 042,2 225,8 8,8

Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми, сообщает пресс-центр Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада.