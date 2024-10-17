Потребность в воспитателях в Мурманской области возросла на 79%

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали, как изменился рынок труда для педагогов, занимающихся воспитанием и обучением детей дошкольного возраста в Мурманской области.

Спрос

С января по сентябрь российскими дошкольными учреждениями было открыто 23 тысячи вакансий для воспитателей. Это на 24% больше, чем в том же периоде прошлого года. Лидером по приросту стали Сахалинская область (год к году в 2,7 раза больше вакансий для воспитателей, нянь), Ханты-Мансийский АО (в 2,6 раза) и Кемеровская область (+93%). В Мурманской области по сравнению с прошлым годом у работодателей, как из частных, так и муниципальных детских садов спрос на воспитателей вырос на 79%. В целом с начала года в регионе работодатели искали более 100 воспитателей.

Зарплаты

Наибольшие зарплаты воспитателям готовы платить работодатели в Москве – 74200 рублей. На втором месте – Сахалинская область (55000 рублей), а третье место делят Приморский край, Мурманская область и Ханты-Мансийский АО (в этих регионах предлагаемая зарплата составляет 50000 рублей).

В целом по стране средняя предлагаемая зарплата воспитателей выросла на 18% и составила 40900 рублей. В свою очередь в Мурманской области доход воспитателя оказался даже выше, чем в среднем по России. Местные воспитатели могут заработать порядка 50 тысяч рублей, что на 34% больше, чем в 2023 году. Вместе с тем это одна из самых высоких зарплат для воспитателей в СЗФО: на 19,5 тысячи больше, чем предлагают в Архангельской области, а также на 10,2 тысячи больше, чем в Ленинградской области.

Среди регионов самое заметное увеличение заработка воспитателей наблюдается в Приморском крае, где средняя предлагаемая зарплата работников дошкольного образования за год выросла на 43% и составила 50000 рублей. Далее идут Оренбургская и Калужская области (+40% в каждом случае, 29500 и 27900), Ульяновская область (+39%, 29800), Курская область и Чувашская Республика (+36% в каждом регионе, по 34000 рублей) и Мурманская область (+34%, 50000 рублей).

Между тем периодически работодатели размещают вакансии для воспитателей, гувернанток и нянь с возможным доходом от 150 тысяч, 350 тысяч, 420 тысяч, рублей или с возможностью переезда, например на Рублевку, в Дубай или в Европу.

Требования

Добавим, что в 45% вакансий работодатели готовы нанимать специалистов без опыта, в 43% – с опытом от года до трёх лет. Среди основных требований к навыкам указываются: грамотная речь, умение работать в команде, знание детской психологии, организационные навыки и творческое мышление.