Потребность вернуть уволившихся у бизнеса есть, но сделать это всё сложнее

Попытки вернуть уволившихся сотрудников в течение последнего года предпринимал 1 из 3 работодателей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян с опытом работы и представители 1000 компаний из всех округов страны.

Каждая третья компания за последний год приглашала уволившихся сотрудников вернуться, однако далеко не все подобные попытки были успешны.

50% россиян когда-либо получали от прежнего работодателя предложение вернуться. Впрочем, судя по ответам респондентов, отказов на такие предложения в 2,5 раза больше, чем согласий.

Женщин приглашают вернуться чаще (54% против 45% среди мужчин), однако и отказываются россиянки активнее. Сотрудников с солидным опытом работы зовут на старое место чаще, чем молодёжь до 34 лет. Больше всего же тех, кого уговаривают вернуться, среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц (59%), однако возвращаются они реже всех.

Увольняются из-за низкого заработка, неадекватного руководства и отсутствия карьерного роста, возвращаются не только за деньгами, но и за стабильностью или к дружному коллективу. Работники чаще всего соглашались вернуться, если прежний работодатель предлагал достойную зарплату. Немаловажную роль играют стабильность предприятия и хорошие отношения между коллегами.

Те же, кто отказывался от возвращения, в первую очередь называли причиной маленький заработок и неподходящие условия труда.

Готовы вернуться на прежнее место работы сегодня 24% россиян. Наиболее открыты для подобных предложений сотрудники в возрасте 35—45 лет (30%). Главным условием для возврата большинство называет повышение зарплаты (51%). На втором месте — улучшение условий труда (10%), на третьем — смена руководства (7%).

Время проведения опроса: 1—16 декабря 2025 года.

