Потребовалась актуализация стратегии развития Арктической зоны и Основ государственной политики России в Арктике

Сегодня на заседании экспертного совета комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика», которое проходило в режиме ВКС, обсудили предложения по актуализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года и Основ государственной политики России в Арктике.

В заседании приняли участие профессора, научные руководители институтов, представители Государственной Думы, Совета Федерации и бизнес-сообщества — все, кто заинтересован в развитии Северного морского пути и Арктики.

«Актуализация стратегических документов развития Арктики, включая её транспортно-логистическую систему, крайне важна – как с точки зрения ответа на геополитические вызовы, так и в целях повышения качества жизни населения, проживающего там. Этот вопрос стал одним из первых, которые обсуждались на площадке комиссии. И одно из ключевых решений, которое озвучено, и сформулировано в перечне поручений президента — это необходимость утверждения новой стратегии, доктрины действий Российской Федерации в Арктике. Это отработка и механизма реализации новой стратегии. Того самого комплексного проекта по развитию АЗРФ, о котором мы с вами тоже говорили. Поэтому к этой работе мы фактически приступили», – отметил председатель комиссии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Вопрос о необходимости внесения изменений в ключевые стратегические документы по развитию Российской Арктики впервые обсудили ещё в феврале 2024 года: на тот момент ещё в рамках деятельности Рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктики при комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт».

В марте 2025 года Президент России Владимир Владимирович Путин по итогам рабочего визита в Мурманск, в рамках которого принимал участие в пленарной сессии VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», дал поручение представить предложения по актуализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и Основ государственной политики с учётом необходимости продления срока их реализации до 2050 года. Предложения должны быть представлены до 1 июля 2025 года.

Председатель комиссии поблагодарил коллег из Морской коллегии, правительства РФ, представителей бизнеса, научно-экспертного сообщества, участвовавших в разработке и обсуждении стратегических документов. Особенно он отметил роль Минвостокразвития России и ФАНУ «Востокгосплан».

В октябре 2024 года поручение по корректировке документов дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию Арктической зоны Российской Федерации.

Актуализация документов продиктована изменением национальных приоритетов, ростом геополитической напряжённости в Арктике, увязыванием процессов освоения арктических ресурсов и пространств с общим трендом развития национальной экономики и международных отношений. Об этом также говорил во время своего доклада директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.

«Основные подходы обозначены. Этот должен быть документ, в который входят общие инициативы и предложения всех заинтересованных организаций, корпораций и общественности. Если говорить про исходники, то безусловно многое изменилось с момента принятия предыдущей версии стратегии. Расширилась сама территория АЗРФ, сильно выросла геополитическая напряжённость, это отмечали и эксперты в своих предложений. Значит, скорректирован ряд ключевых инвестпроектов», — рассказал Михаил Кузнецов.

Во время выступления участники заседания представили свои экспертные заключения, в которых говорилось о приоритетных направлениях социально-экономического развития Арктической зоны РФ, включая охрану окружающей среды и меры поддержки коренных малочисленных народов. Важным дополнением обновленной стратегии является введение новой пространственной переменной – опорных населённых пунктов Российской Арктики, а также учёт их планов развития.

Глава региона выразил признательность участникам заседания за конструктивные рекомендации, которые станут поддержкой в доработке стратегии и будут вынесены на обсуждение комиссии Госсовета. А также выразил глубокую благодарность Минвостокразвитию России и ФАНУ «Востокгосплан», которые по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина провели большую и кропотливую работу по обновлению важнейшего для Арктики документа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548425/#&gid=1&pid=3