Поучительная история о пропавшем смартфоне и сотруднике бара областного центра

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску обратился с заявлением мужчина о хищении имущества. Потерпевший пояснил сотрудникам полиции, что в один из дней вместе со своим другом отдыхал в одном из развлекательных заведений областного центра. На следующий день молодой человек обнаружил пропажу своего мобильного телефона, поэтому вернувшись в бар, потерпевший поинтересовался у сотрудников о местонахождении своего гаджета, на что последние ответили, что после во время работы заведения никаких потерянных вещей не находили.

Попытки дозвониться не увенчались успехом, в связи с чем хозяин гаджета с помощью другого телефонного номера написал смс-сообщение с просьбой вернуть дорогостоящий телефон. Через некоторое время потерпевшему позвонил неизвестный, который предложил за определенное вознаграждение вернуть мурманчанину потерянный мобильный телефон.

Вскоре «добропорядочный» молодой человек, вернувший потерпевшему пропажу, заинтересовал правоохранителей. В ходе общения с сотрудниками полиции 27-летний ранее судимый за кражи местный житель признался в преступлении и пояснил, что является работником питейного заведения. В один из дней, находясь на рабочем месте, он приметил двоих мужчин, которые употребляли спиртное. В какой-то момент один из них вышел на улицу, а другой уснул за столиком бара. Воспользовавшись усталым состоянием посетителя и тем, что у последнего из кармана выпал мобильный телефон, злоумышленник незаметно присвоил себе смартфон. Находясь дома, последний хотел в дальнейшем использовать дорогостоящую находку в своих целях, но не смог осуществить свои планы, в связи с блокировкой гаджета. Спустя непродолжительное время на смартфон пришло сообщение с просьбой вернуть устройство за вознаграждение, поэтому молодой человек решил воспользоваться ситуацией и получить денежные средства.

В ходе расследования данного уголовного дела полицейским стал известен ещё один факт хищения мобильного телефона в том же баре у 42-летнего местного жителя. В данном случае потерпевший утверждал, что попросил работника поставить на зарядку его устройство, однако, когда в тот момент, когда посетитель хотел покинуть заведение, бармен сообщил, что ранее уже вернул галет владельцу. Признавшись в содеянном, подозреваемый не отрицал и тот факт, что похищенным, в данном случае, мобильным телефоном он успел распорядился по своему усмотрению и в последующем обменял на наручные часы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время 27-летнему злоумышленнику предъявлено обвинение в хищениях чужого имущества, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.