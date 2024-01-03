В 2024 году мурманские городские поликлиники №1 и 2 планируют реализовать проект «Диспансеризация за один час»Новый год пришёл - в январе вступают в силу новые законы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.01.24 14:00

Поучительная история о пропавшем смартфоне и сотруднике бара областного центра

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску обратился с заявлением мужчина о хищении имущества. Потерпевший пояснил сотрудникам полиции, что в один из дней вместе со своим другом отдыхал в одном из развлекательных заведений областного центра. На следующий день молодой человек обнаружил пропажу своего мобильного телефона, поэтому вернувшись в бар, потерпевший поинтересовался у сотрудников о местонахождении своего гаджета, на что последние ответили, что после во время работы заведения никаких потерянных вещей не находили.

Попытки дозвониться не увенчались успехом, в связи с чем хозяин гаджета с помощью другого телефонного номера написал смс-сообщение с просьбой вернуть дорогостоящий телефон. Через некоторое время потерпевшему позвонил неизвестный, который предложил за определенное вознаграждение вернуть мурманчанину потерянный мобильный телефон.

Вскоре «добропорядочный» молодой человек, вернувший потерпевшему пропажу, заинтересовал правоохранителей. В ходе общения с сотрудниками полиции 27-летний ранее судимый за кражи местный житель признался в преступлении и пояснил, что является работником питейного заведения. В один из дней, находясь на рабочем месте, он приметил двоих мужчин, которые употребляли спиртное. В какой-то момент один из них вышел на улицу, а другой уснул за столиком бара. Воспользовавшись усталым состоянием посетителя и тем, что у последнего из кармана выпал мобильный телефон, злоумышленник незаметно присвоил себе смартфон. Находясь дома, последний хотел в дальнейшем использовать дорогостоящую находку в своих целях, но не смог осуществить свои планы, в связи с блокировкой гаджета. Спустя непродолжительное время на смартфон пришло сообщение с просьбой вернуть устройство за вознаграждение, поэтому молодой человек решил воспользоваться ситуацией и получить денежные средства.

В ходе расследования данного уголовного дела полицейским стал известен ещё один факт хищения мобильного телефона в том же баре у 42-летнего местного жителя. В данном случае потерпевший утверждал, что попросил работника поставить на зарядку его устройство, однако, когда в тот момент, когда посетитель хотел покинуть заведение, бармен сообщил, что ранее уже вернул галет владельцу. Признавшись в содеянном, подозреваемый не отрицал и тот факт, что похищенным, в данном случае, мобильным телефоном он успел распорядился по своему усмотрению и в последующем обменял на наручные часы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время 27-летнему злоумышленнику предъявлено обвинение в хищениях чужого имущества, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Sdtnkzxjr
01.01.24 11:32
Спасибо за поздравления! Ваш коллектив - с праздником - творческих успехов в 2024-ом!
Комментарий к новости:Коллектив телекомпании «Арктик-ТВ» от всей души поздравляет земляков с 2024 годом!
-Правовая консультация (18+)Как отметить Новый год на работе без лишних рисков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:00«Мамы 3». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Доска почёта: состояние российских миллиардеров в 2023 году выросло на $50 млрд-PRO Валюту (16+)Доллар США начал торги на Московской бирже ростом-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Правительство РФ продлило на 2024 год решение о неначислении повышенных пеней за просрочку платежей ЖКУ-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Страховые выплаты для пассажиров такси вырастут в четыре раза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика