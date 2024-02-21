Повара Мурманской области представят блюда арктической кухни на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

На Всемирном фестивале молодёжи (ВМФ) 2 марта будет организовано гастропространство, в котором каждый желающий сможет попробовать многонациональную кухню нашей страны. На этой площадке пройдёт фестиваль молодых поваров «Гастрономическая карта России», который соберет на одной площадке авторов гастрономических проектов со всей страны — от Владивостока до Калининграда.

Более 150 поваров организуют кулинарные мастер-классы и дегустации блюд кухни народов России и познакомят участников ВФМ–2024 с их культурой и традициями. Ключевым событием фестиваля станет гастрокультурное представление «Главный стол России». Мероприятие объединит 320 представителей всех регионов России–глав регионов, известных региональных поваров и участников ВФМ–2024. Гости фестиваля сядут за единый стол, протяженность которого составляет более 100 метров. Он отразит не только гастрономическое многонациональное наследие нашей страны, но и культурную идентичность и самобытность каждого региона-участника.

Объединенная команда из 9 рестораторов и шеф-поваров Мурманской области представят меню арктической кухни, в котором широко используются продукты Баренцева моря и продукты от производителей Мурманской области. Участники мероприятия смогут продегустировать популярные специалитеты северной кухни, среди которых арктическая уха, пельмени черные с олениной, таежная солянка, калья, ягельёж и много другое.

Дегустация блюд будет продолжаться до самого вечера. Участники ВФМ–2024 смогут бесплатно попробовать еду регионов России в исполнении молодых поваров. За один день будет приготовлено больше 10 тысяч порций – от всемирно известных блюд русской кухни до еды малочисленных коренных народов.

«В 2018 году команда молодых поваров «Гастрономической карты России» провела первый фестиваль российской региональной кухни именно в Сочи во время Чемпионата мира по футболу. Спустя 5 лет, на Всемирном фестивале молодёжи мы снова принимаем гостей со всего мира и проведём наш 50-й фестиваль! Кулинарные традиции и национальная кухня – это самый быстрый и первоочередной способ познакомиться с культурой страны, интернациональный язык общения. В день открытия, 2 марта, в одном месте за одним столом мы соберём 89 регионов России. Уникальная возможность за один день познакомиться с кухнями народов, проживающих в нашей многонациональной стране. И выучить новый язык – кулинарный язык России», – рассказала автор проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома Российской Кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.

Участники фестиваля не только смогут попробовать блюда российской региональной кухни, но и узнать больше о многонациональной гастрономической культуре в просветительском лектории «Учим кулинарный язык России». Ведущие отечественные повара и производители, историки русской кухни расскажут об особенностях и уникальности блюд и проведут кулинарные мастер-классы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт в марте 2024 года в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. На первом заседании Организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко принято решение провести фестиваль на федеральной территории «Сириус».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в ВФМ-2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Организатором Всемирного фестиваля молодёжи выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), оператор ВФМ-2024 — дирекция Всемирного фестиваля молодёжи.

Фото: https://gov-murman.ru