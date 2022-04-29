Поваренная пищевая соль, картофель и хлеб из ржаной муки - лидеры по росту цен в мурманских магазинах

В магазинах Мурманской области с 16 по 22 апреля текущего года наиболее подорожали поваренная пищевая соль (на 5,1%), картофель (на 4,1), хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной, гречневая крупа (на 2,1), сахар-песок (на 1,5), пшеничная мука (на 1,4), подсолнечное масло, морковь (на 1,3), сливочное масло (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен отмечено на репчатый лук (на 10,6%), свежую белокочанную капусту (на 2,9), охлаждённые и мороженые куры (на 1,8), шлифованный рис (на 0,7), баранину, кроме бескостного мяса, вермишель (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.