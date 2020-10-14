Поверка бытовых счётчиков осуществляется только в электронном виде

Новая редакция федерального закона «Об обеспечении единства измерений» установила требования к результатам поверки бытовых счётчиков. В соответствии с изменениями, вступившими в силу 24 сентября, юридическую силу имеет только электронная запись в едином реестре Росстандарта.

Бумажные свидетельства выдаются только по требованию потребителей, но не обладают юридической силой. Вносить данные о поверке бытовых счётчиков могут только аккредитованные в национальной системе аккредитации лица.

Более подробную информацию о компаниях, имеющих право проведения поверки и внесения данных в единый реестр Росстандарта, можно узнать в реестре аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы по аккредитации.

Росаккредитация рекомендует потребителям проверять информацию об организациях до обращения за поверкой бытовых счётчиков.

Так, для уточнения аккредитованного лица потребителю необходимо запросить у компании по поверке точное наименование организации и (или) её ИНН. С помощью этих данных гражданин сможет зайти в открытый реестр аккредитованных лиц, который доступен круглосуточно на сайте Росаккредитации.

После ввода информации в поля «наименование компании» и (или) «ИНН» при наличии аккредитации у организации появятся данные об аккредитованном лице. Далее следует обратить внимание на статус аккредитации: пиктограмма зелёного цвета – действует, жёлтого – приостановлена, красного – прекращена.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, только с действующим статусом и наличием соответствующей области аккредитации компания может проводить поверку счётчика и вносить сведения в единый реестр Росстандарта. После проведения процедуры у потребителя также есть возможность просмотреть в реестре запись о поверке.