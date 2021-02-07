ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Ограничения во время пандемии подтолкнули людей к новым идеям и увлечениямВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Синдром отложенной жизни, или Затянувшиеся ожидания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.02.21 08:30

Повестку Международного арктического форума Андрей Чибис обсудил с советником президента России Антоном Кобяковым

Встреча советника президента России Антона Кобякова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоялась в рамках недавнего визита главы региона в Москву. Андрей Чибис представил советнику президента инициативы для обсуждения в рамках запланированного в этом году Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», а также председательства России в Арктическом совете. 

Формат проведения форума зависит от эпидемиологической ситуации.

«В рамках предстоящего председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах особую актуальность приобретают отношения Мурманской области с приграничными арктическими территориями. Арктика – стратегически важный регион как для России, так и для государств – членов и наблюдателей АС, равно как и для мировой экономики в целом. Устойчивое развитие немыслимо без налаживания международного сотрудничества», – отметил Антон Кобяков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сделаны важные шаги в совершенствовании системы государственного управления по развитию Арктического региона, практически вся Российская Арктика становится специальной экономической зоной с уникальным набором налоговых льгот и преференций. Глава Мурманской области рассказал, что в 2020 году, несмотря на все сложности, ни на день не остановилась работа по продвижению региона как флагмана арктической повестки.

«Те результаты, та динамика движения в Арктической зоне, которая есть, – это результат консолидированных усилий. И здесь мы выступаем, что очень правильно и здорово, не какими-то конкурентами друг с другом, а наоборот, консолидируя, вместе двигаясь вперед. Однако важно продолжить работу по развитию инвестиционной привлекательности региона за рубежом. Как инструмент продвижения необходимо восстанавливать одну из системообразующих отраслей в стране, а именно конгрессно-выставочную, которая демонстрирует наш потенциал широкому кругу как российских, так и зарубежных партнеров. Уверен, вакцинация – единственный рабочий способ победить пандемию и вернуться к деловой активности», – подчеркнул Андрей Чибис.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПриехал Афонин из Москвы, а областную организацию КПРФ возглавил Попов
-

Последние комментарии

Горожанин.
05.02.21 20:45
Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы. Нам пропаганд
Комментарий к новости:Хроники одной таинственной лужи
Горожанин.
05.02.21 17:49
КДМ сейчас, в данный момент (17:50), ждут на подъеме от ул. им. Витуса Берига до ул. Кооперативная. Затор образовался солидный!
Комментарий к новости:На расчистку улично-дорожной сети от снега в муниципалитетах Мурманской области выведено порядка 300 машин
Горохов Виктор Матвеевич
05.02.21 13:45
Добрый день. Рекомендую взять контроль работу микроавтобусов рейс № 51 - почти все пассажиры едят в них без масок и водители абсолютно на это не реагируют, не делают даже замечаний.
Комментарий к новости:В правительстве Мурманской области новые назначения и перестановки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Наш бронепоезд». Художественный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Лидеры-2020 по росту цен и тарифов в Мурманской области: гречневая крупа, медицинские товары, проезд на городском транспорте и юридические услуги-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 1 рубль, а доллар потерял почти 62 копейки-PRO Энергетику (18+)Качество предоставления коммунальных услуг населению на особом контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Минтруд планирует обновить порядок ведения трудовых книжек
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика