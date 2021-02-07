Повестку Международного арктического форума Андрей Чибис обсудил с советником президента России Антоном Кобяковым

Встреча советника президента России Антона Кобякова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоялась в рамках недавнего визита главы региона в Москву. Андрей Чибис представил советнику президента инициативы для обсуждения в рамках запланированного в этом году Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», а также председательства России в Арктическом совете.

Формат проведения форума зависит от эпидемиологической ситуации.

«В рамках предстоящего председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах особую актуальность приобретают отношения Мурманской области с приграничными арктическими территориями. Арктика – стратегически важный регион как для России, так и для государств – членов и наблюдателей АС, равно как и для мировой экономики в целом. Устойчивое развитие немыслимо без налаживания международного сотрудничества», – отметил Антон Кобяков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сделаны важные шаги в совершенствовании системы государственного управления по развитию Арктического региона, практически вся Российская Арктика становится специальной экономической зоной с уникальным набором налоговых льгот и преференций. Глава Мурманской области рассказал, что в 2020 году, несмотря на все сложности, ни на день не остановилась работа по продвижению региона как флагмана арктической повестки.

«Те результаты, та динамика движения в Арктической зоне, которая есть, – это результат консолидированных усилий. И здесь мы выступаем, что очень правильно и здорово, не какими-то конкурентами друг с другом, а наоборот, консолидируя, вместе двигаясь вперед. Однако важно продолжить работу по развитию инвестиционной привлекательности региона за рубежом. Как инструмент продвижения необходимо восстанавливать одну из системообразующих отраслей в стране, а именно конгрессно-выставочную, которая демонстрирует наш потенциал широкому кругу как российских, так и зарубежных партнеров. Уверен, вакцинация – единственный рабочий способ победить пандемию и вернуться к деловой активности», – подчеркнул Андрей Чибис.