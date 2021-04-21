Повлиять на облик родного города молодым мурманчанам можно уже сейчас

В актовом зале Дома детского творчества им. Бредова вчера состоялся старт общественной акции мурманских школьников – «Наш город! Наше решение!». На торжественное мероприятие был приглашен глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Цель акции – формирование комфортной среды и улучшение качества жизни горожан, через вовлечение жителей областного центра в общественную жизнь города. Активистами выступают школьники, которые через реализацию целого ряда проектов должны заинтересовать учителей, родителей, одноклассников – всех, кому небезразличен будущий облик Мурманска.

– Мурманская молодёжь не только умная и образованная, но и очень креативная. Многие идеи юношей и девушек уже успешно реализованы. Например, некоторые скамейки и фонари, созданные по эскизам молодых людей, уже несколько лет радуют мурманчан в городских парках и скверах, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Важно, что у ребят своё видение концепции развития города, потому что именно им здесь жить и творить в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что повлиять на облик родного города возможно уже сейчас. На платформе 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая пройдёт голосование по выбору мест для установки спортивных и детских площадок. Уже в 2022 году современные игровые зоны появятся по пяти адресам, которые наберут наибольшее количество голосов.