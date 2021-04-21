В Мурманской области 22 апреля с 0.00 часов могут приостановить движение на отдельных участках дороги Р-21 «Кола»На Севере жить тяжелее, чем на Юге, и для нас это дополнительный вызов - Андрей Чибис
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.04.21 08:15

Повлиять на облик родного города молодым мурманчанам можно уже сейчас

В актовом зале Дома детского творчества им. Бредова вчера состоялся старт общественной акции мурманских школьников – «Наш город! Наше решение!». На торжественное мероприятие был приглашен глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Цель акции – формирование комфортной среды и улучшение качества жизни горожан, через вовлечение жителей областного центра в общественную жизнь города. Активистами выступают школьники, которые через реализацию целого ряда проектов должны заинтересовать учителей, родителей, одноклассников – всех, кому небезразличен будущий облик Мурманска.

– Мурманская молодёжь не только умная и образованная, но и очень креативная. Многие идеи юношей и девушек уже успешно реализованы. Например, некоторые скамейки и фонари, созданные по эскизам молодых людей, уже несколько лет радуют мурманчан в городских парках и скверах, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Важно, что у ребят своё видение концепции развития города, потому что именно им здесь жить и творить в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что повлиять на облик родного города возможно уже сейчас. На платформе 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая пройдёт голосование по выбору мест для установки спортивных и детских площадок. Уже в 2022 году современные игровые зоны появятся по пяти адресам, которые наберут наибольшее количество голосов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города "
15.04.21 15:33
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Я и мои коллеги посмотрели специальный репортаж. И я, заместитель директора по Воспитательной работе, большой специалист в области педагогики, официально
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
Андрей
14.04.21 19:54
Я на этой базе работал сторожем. В помещении для сторожей были клопы, а по полу бегали мыши. А в помещении для отдыха водителей, в котором они обедали, по полу бегали здоровые крысы.
Комментарий к новости:Производственная база ММБУ «УДХ» осталась в СССР
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире15:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:05«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Фобия». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Нельзя допустить, чтобы наши земляки платили комиссию при оплате взносов в Фонд капремонта – Сергей Дубовой-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 80 копеек, евро - на 54 копейки-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Скоро лето – готов график отключений по Мурманску-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика