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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.21 10:30

Поводов для значимого укрепления рубля нет

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в пределах 1% на ожиданиях по поставкам нефти после сообщений об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, по спросу — на прогнозах восстановления экономики, а также в рамках коррекции после снижения в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

«Как со стороны предложения, так и со стороны спроса есть ряд позитивных сигналов. Однако восходящий тренд будет волатильным и непостоянным», — приводит агентство «Блумберг» мнение старшего аналитика по сырьевым товарам «VI Investment» Уилла Юна.

Вчера нефть сперва показывала рост: стоимость Brent поднялась выше 71 доллара за баррель, WTI — приблизилась к уровню в 68 долларов. По итогам торгов нефть подешевела примерно на 3% в рамках коррекции после нескольких торговых сессий роста ранее. Котировки продолжили рост уже во вторник, но ниже достигнутых днём ранее отметок.

Ожидания по спросу остаются позитивными на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, а также от новостей из США. В минувшую субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Рынки ожидают, что такие меры должны способствовать восстановлению экономической активности.

Обратили внимание инвесторы и на сообщения из Саудовской Аравии. Ранее хуситы в Йемене нанесли массированный удар по территории Саудовской Аравии с примирением 14 беспилотников и восьми баллистических ракет. В результате ударов были поражены, в том числе, объекты саудовской нефтяной компании «Saudi Aramco» в порту Рас-Танура.

Доллар США дешевеет к евро и фунту, дорожает к иене. При этом доллар удерживается вблизи максимальной отметки за три с половиной месяца по отношению к основным валютам в ходе торгов во вторник. Поддержку американской нацвалюте оказывают надежды на более быстрое восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и продолжающийся рост доходности US Treasuries.

Рубль в начале торгов вторника разнонаправленно меняется к доллару и евро на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.

«Поводов для значимого укрепления рубля нет. При любом санкционном негативе или ухудшении внешнего фона доллар вновь начнёт тестировать на прочность верхнюю границу боковика на уровне 74,7 рубля. После её пробоя первой целью ослабления российской валюты станет район 76 рублей за валюту США», — оценил перспективы Алексей Антонов из компании «Алор брокер».

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