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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.22 17:30

«Поворот на Восток будет происходить через Север»: на ПМЭФ 2022 торжественно открыли программу «Арктика – территория диалога»

16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось торжественное открытие стенда «Арктика – территория диалога». Именно на нем в этом году представлена Мурманская область. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис.

К церемонии открытия присоединились министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, главы регионов Арктической зоны. Модератором выступил телеведущий, автор и продюсер фильма «Арктика. Увидимся завтра» Валдис Пельш.

Открывая дискуссию, Алексей Чекунков отметил, что поворот на Восток будет происходить именно через Север.

«Арктика вносит огромный вклад в благосостояние всей нашей страны – это углеводороды Ямала, удобрения Кольского полуострова, металлы Норильска, алмазы Якутии, и Северный морской путь, стоимость провозимых товаров по которому уже через пять лет будет составлять порядка 100 млрд долларов в год. Поэтому, если смотреть с экономической точки зрения, от Арктики будет зависеть дальнейшее благополучие России», – подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая подчеркнула, что Северный морской путь – новая жизненная транспортная артерия не только для России, но и для стран Востока.

Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике; президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» Артур Чилингаров подчеркнул, что арктическая зона дает безграничные возможности для развития нашей страны. Россия продолжает развитие инфраструктуры Северного морского пути – национальной транспортной магистрали.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по мнению депутата Госдумы, посла доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), председателя Всероссийского общество охраны природы Вячеслава Фетисова, несмотря на то что Арктика – перспектива экономического и социального развития страны, необходимо сохранить баланс, который не позволит разрушить хрупкое создание природы. Вячеслав Фетисов выделил такие компании, как «Росатом» и «Норникель», которые успешно функционируют и на Кольском полуострове.

«Росатом» прикладывает фантастические усилия для мирной работы, соблюдает экологические стандарты. «Норильский Никель» – северный проект – который не имеет аналогов в мире, снизит антропогенную нагрузку в Арктической зоне на 95%», – сообщил Вячеслав Фетисов.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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