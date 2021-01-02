Повреждённую опору катка на новогодней ярмарке «На Севере – тепло!» полностью восстановят к 3 января

Вечером 1 января в Мурманске была повреждена одна из арок катка новогодней ярмарки вблизи дома № 11 по ул. Воровского. На момент происшествия каток был закрыт. Накануне дефектов в конструкции не выявили, арки монтировались с учётом планируемых нагрузок. Предварительная причина произошедшего – расшатывание конструкций неизвестными лицами. Проводится проверка.

Незамедлительно был произведён осмотр, он выявил дефекты в несущей части конструкции. Для проведения восстановительных работ часть тоннеля демонтировали.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время ведутся работы по усилению конструкции. Сегодня, 2 января, каток на новогодней ярмарке продолжит работу в ограниченном режиме. Предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности, в том числе усилено круглосуточное дежурство охраны.

«Сейчас причин для беспокойства нет. Рассчитываем, что полностью каток заработает 3 января, когда восстановим иллюминацию», – прокомментировал Артём Марышев, руководитель оператора ярмарки – АНО «Мурманконгресс».

Организаторы ярмарки ещё раз просят посетителей соблюдать простые правила поведения на катке: не выходить на лёд в обуви, избегать столкновений во избежание травм, уважительно относиться друг к другу. Положительные эмоции от посещения ярмарки зависят в том числе и от бережного отношения к её объектам со стороны самих горожан.