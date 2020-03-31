Поврежденный двигатель на ледоколе «Арктика» заменят через год

После запуска и последующего выхода из строя часть гребного электродвигателя на атомном ледоколе «Арктика» не подлежит восстановлению. К таком выводу пришла специальная комиссия, исследовавшая инцидент. Несмотря на это, принято решение продолжать швартовые и ходовые испытания, и к настоящему моменту на ледоколе успешно запущены реакторы и паровая система, сообщает газета «Коммерсантъ».

Точные причины аварии, по мнению комиссии, можно установить только после разборки двигателя. По словам источников, в качестве непосредственной причины аварии рассматривается пробой изоляции обмоток статора и лавинообразное развитие их повреждений. Причиной пробоя могло стать перенапряжение в первых витках катушек обмотки в сочетании с локальными повреждениями изоляции, а также ошибка монтажа при подключении или изготовлении электродвигателя, а именно ошибочное подключение однофазной обмотки одной из двух звёзд статора (нарушены подключения начала и конца обмотки).

Комиссия допустила эксплуатацию ледокола с ограничением мощности до 50 МВт, отметили источники издания в отрасли. Хотя фактическая мощность исправных двигателей составит 50 МВт, на практике она может сократиться до 40 МВт из-за невозможности полностью задействовать левый ГЭД.

Строительство судна планировалось завершить до конца марта, после чего отправить «Арктику» на ледовые испытания. Но теперь эти сроки невозможно соблюсти из-за указа президента о нерабочей неделе. В итоге, по мнению собеседников издания, будет объявлен форс-мажор, а работы придется сдвинуть на апрель.

В ОСК отметили, что корпорация неукоснительно следует распоряжениям президента и правительства. С учётом непрерывного характера части работ на ледоколе «Арктика», прежде всего с точки зрения обеспечения безопасности, будет задействован минимальный персонал, пояснили в корпорации.

«На судне осталось завершить ряд пусконаладочных работ, строительные работы выполнены в полном объёме. Проблемные вопросы в ходе пуско-наладки, конечно, возникают, но предприятие с ними справляется. Далее атомоходу предстоит завершить ходовые испытания»,— сообщили в ОСК.

Сейчас рассматриваются разные варианты дальнейшей судьбы «Арктики». Наиболее вероятный — ледокол будет сдан в этом году в так называемую опытную эксплуатацию с ограниченной мощностью. Но это решение должно быть принято на уровне правительства, говорят они. В ОСК также подтверждают, что переговоры по условиям сдачи ледокола в опытную эксплуатацию продолжаются.

Через год, по данным «Коммерсанта», предполагается замена неисправного двигателя, для чего «Арктику» нужно поставить в док. Среди наиболее вероятных вариантов — док Кронштадтского морского завода. В ОСК подтвердили такую возможность, отметив что с учётом времени, необходимого для изготовления нового электродвигателя, работу могут быть завершены в 2021 году.