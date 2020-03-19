Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, участника мурманского шахматного турнира8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.03.20 12:15

Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, участника мурманского шахматного турнира

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19,  в Мурманской области подтверждён первый случай заболевания коронавирусом. Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.

Напомним, 16 марта иностранный гражданин был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, первый анализ показал предварительно-положительный результат. Сегодня лаборатория новосибирского института «Вектор» подтвердила диагноз.

Пациент находится в изолированном боксе, чувствует себя хорошо. У него лёгкая степень течения заболевания. При необходимости, терапия будет скорректирована консилиумом врачей. Все необходимые препараты имеются.

Оперативно установлен круг контактных лиц. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
Комментарий к новости:Юлия Величко будет представлять Мурманскую область в новом составе Общественной палаты РФ
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Комментарий к новости:Профсоюзы ещё надеются на то, что удастся вернуть прежний возраст выхода на пенсию жителей Заполярья
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:00«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)15:50Городские хроники (6+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены на бензин на АЗС Мурманской области замерли-PRO Валюту (16+)Рекорды дня: курс доллара подпрыгнул на 2,9 рубля, евро – на 2,4 рубля-PRO Энергетику (18+)КАЭС - повышает надежность энергоснабжения потребителей в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор-PRO Законы (18+)Депутаты пенсионный возраст россиян подняли, а теперь думают, как отпустить на заслуженный отдых ненужных экономике предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 805 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика