Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, участника мурманского шахматного турнира

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, в Мурманской области подтверждён первый случай заболевания коронавирусом. Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.

Напомним, 16 марта иностранный гражданин был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, первый анализ показал предварительно-положительный результат. Сегодня лаборатория новосибирского института «Вектор» подтвердила диагноз.

Пациент находится в изолированном боксе, чувствует себя хорошо. У него лёгкая степень течения заболевания. При необходимости, терапия будет скорректирована консилиумом врачей. Все необходимые препараты имеются.

Оперативно установлен круг контактных лиц. Проводятся противоэпидемические мероприятия.