Повышать плату за ремонт домов без согласования с жильцами - инициатива Торгово-промышленной палаты

Министерство строительства и ЖКХ рассмотрит вопрос о повышении платы за ремонт домов без дополнительного согласования с собственниками. Это следует из ответа ведомства на инициативу Торгово-промышленной палаты.

Как пишет pnp.ru, ТПП весной направила в Минстрой соответствующее предложение в качестве меры поддержки отрасли ЖКХ в изменившихся экономических условиях. Предполагается, согласование с жильцами не потребуется, если пункт о повышении тарифов без решения собственников будет прописан в договоре с управляющей компанией.

Сейчас плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники на общих собраниях. В противном случае эти функции переходят к муниципалитету. При этом, как отмечают в ТПП, собственники часто утверждают экономически необоснованный размер платы, а обслуживать дом без соразмерного увеличения стоимости услуг невозможно.

Ранее Минстрой предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра жилья на второе полугодие текущего года и утвердить новые показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра по субъектам страны на III квартал. Планируется повысить норматив по сравнению с первым полугодием на 20,45 процента, с 69261 до 83420 рублей.