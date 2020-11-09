Повышение акцизов поможет увеличить пенсии - эксперт

Пенсионные выплаты можно повысить за счёт увеличения акцизов на сигареты и алкоголь. Без этого у государственного бюджета просто не будет денег на индексацию, уверен финансовый аналитик и экономист Виктор Калугин.

Как сообщает портал «URA.RU», по его мнению, даже надбавку в 6,3%, запланированную на следующий год, федеральный бюджет «платить не может». Поэтому акцизы будут повышены уже в 2021-м.

Кроме того, Виктор Калугин спрогнозировал рост цен на бензин и на продукты. Продуктовая инфляция будет намного выше ожиданий и составит около 9%, полагает экономист.