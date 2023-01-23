Повышение безопасности дорожного движения — одна из приоритетных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги»

По статистике ГИБДД по Мурманской области в 2022 году, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, общее количество ДТП сократилось на 14,9%. Число погибших и раненых участников дорожного движения снизилось на 6,7% и 15,9% соответственно.

Для ликвидации угроз в области безопасности дорожного движения, характерных для Мурманской области, реализован ряд мероприятий.

Так, в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в 2022 году выполнены дорожные работы на 76,91 км автомобильных дорог (100% от запланированного). Из них 61,82 км автомобильных дорог регионального значения и 15,09 км улично-дорожной сети агломерации «Мурманская». В прошлом году введено в эксплуатацию 188,71 пог. метров искусственных сооружений (мостов) – 100% от плана.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2022 году выполнено:

- устройство уличного освещения на автомобильной дороге Апатиты-Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721;

- начались работы по монтажу уличного освещения на автомобильном подъезде к совхозу Мончегорский, км 2+437-км 3+633;

- устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автоподъезде к городу Апатиты, км 23+000- км 24+000 (введен в эксплуатацию);

- монтаж стационарных 13 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД (введены в эксплуатацию).

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области в прошлом году выполнено:

- устройство уличного освещения на автомобильном подъезде к н.п. Лейпи, км 0+925 - км 1+300, на автоподъезде к н.п. Ёнский, км 0+660 - км 1+610, на автоподъезде к г. Полярные Зори, км 0+000 - км 1+740 и на автоподъезде к н.п. Ёна, км 0+000 - км 1+12;

- установлено 30 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД;

- на федеральной автодороге Р-21 «Кола» на время зимнего периода были введены ограничения скоростного режима на четырёх участках до 70 км/ч, на двух – до 60 км/ч;

- в зимний период на всех участках региональных автодорог, эксплуатируемых под уплотненным снежным покровом, была ограничена скорость движения до 60 км/ч;

- заключён государственный контракт на выполнение работ по содержанию и эксплуатации комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и муляжей-имитаторов работы таких камер;

- на автодорогах регионального значения подготовлено 18 мест для установки передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и муляжей-имитаторов;

- проведён анализ ДТП за 2021 год, определены места их концентрации, а также проведено их обследование. Разработан и реализован план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

- нанесена дорожная разметка на 2548,3 км автодорог и 1323 пешеходных переходах.

Фото: https://gov-murman.ru