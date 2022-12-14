Повышение безопасности дорожного движения в нашем регионе — одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Цель проекта — обеспечение комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам, ремонт региональных и муниципальных дорог, ликвидация мест концентрации ДТП, усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В целях ликвидации наиболее значимых угроз в области безопасности дорожного движения, характерных для Мурманской области, реализуются следующие мероприятия:

- на федеральной автодороге Р-21 «Кола» на время зимнего периода года введены ограничения скоростного режима;

- осуществляется постоянный контроль за соблюдением водителями транспортных средств скоростного режима;

- выполняются работы по обустройству 40 пешеходных переходов устройствами для проецирования на проезжей части горизонтальной дорожной разметки 1.14.1.

- устанавливаются дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» с внутренней подсветкой;

- 49 пешеходных переходов обустроены искусственными неровностями.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» закуплено 43 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые будут установлены на потенциально опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП.

На автодорогах регионального значения подготовлены места для установки передвижных комплексов фото - и видеофиксации нарушений ПДД и муляжей-имитаторов (установлены дорожные знаки, антивандальные ящики), в рамках заключенного контракта выполняются работы по выставлению.

В целях своевременного и полноценного оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в круглосуточном режиме организовано взаимодействие службы скорой медицинской помощи (далее - СМП) г. Мурманска со службой «Система – 112». Разработана и внедрена система оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП в травматологических центрах, созданных в двух областных стационарах и в трех больницах в муниципалитетах, через территории которых проходит федеральная автомобильная дорога Р-21 «Кола».

В целях обеспечения своевременного доезда СМП к местам ДТП, произошедших в отдаленных населенных пунктах предусмотрены посты СМП, расположенные в этих населенных пунктах.

В 2022 году на территории региона проведено более 4500 массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, численность участников которых составила свыше 62 тысяч обучающихся, в том числе областной слет-соревнование «Безопасное колесо», областной фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети», областные соревнования «Первая помощь», областной слет юных инспекторов движения.

Уделено внимание обеспечению безопасности несовершеннолетних в темное время суток. Проведены мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов, акции.

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления.

В период с 17 по 23 апреля в «Гандвиге» для 56 обучающихся проведена профильная смена «ЮИД – всегда рулит!».

На базе общеобразовательных организаций Мурманской области в летний период были организованы и проведены профильные смены по безопасности дорожного движения в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

В июне-июле 2022 года в целях формирования у несовершеннолетней культуры поведения на дорогах, обучения их правилам дорожного движения проведены практико-ориентированные занятия с использованием мобильного центра «Лаборатория безопасности» в 6 детских летних оздоровительных лагерях (гг. Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори, Кандалакшский район, ЗАТО Североморск и ЗАТО Видяево). Обучение прошли около 100 несовершеннолетних.

С 1 по 7 ноября 2022 года в Зеленоборской санаторной школе-интернате для 30 воспитанников проведена профильная смена «Юный инспектор движения».

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.

С родителями в 2022 году проведено около 2 000 тематических родительских собраний, в которых приняли участие 39 162 человека.

На территории области активно действуют организованные родительские объединения, их число составляет 153 единицы. Наиболее активная работа по поддержке мероприятий БДД и пропаганде использования световозвращающих элементов проводилась родительскими патрулями в ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Ковдорском округе, Печенгском округе, Апатитах, Мончегорске.

На сайтах всех образовательных организаций Мурманской области созданы и работают разделы для родителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения.

Организована системная работа по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях Мурманской области на уровне межведомственного взаимодействия с УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

В ноябре организовано участие обучающихся 1-9 классов, численностью 12 391 человек, во Всероссийской Олимпиаде «Безопасные дороги» на платформе «Учи.ру».

1806 обучающихся Мурманской области объединены в 128 отрядов ЮИД. Проведено обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Дорожная азбука», «Дорога без опасности», «Дорожная безопасность» на базе Регионального центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» обучения прошли более 300 детей.

В 17 муниципальных образованиях Мурманской области проведено свыше пяти тысяч просветительских мероприятий с обучающимися.

Обеспечение постоянной обратной связи с гражданами - ключевой аспект работы в рамках реализации дорожного нацпроекта. Для этого используются несколько различных каналов коммуникации. Большой популярностью у пользователей интернета пользуются официальные сообщества министерства в социальных сетях. Только в 2022 получено и обработано порядка тысячи обращений от жителей региона., сообщает Мнистерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.