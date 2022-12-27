Повышение дохода и карьерный рост — главные профессиональные цели россиян на 2023 год

Работающие чаще, чем в прошлом году, ставят себе цель повысить уровень дохода и вырасти по карьерной лестнице. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Главными профессиональными целями на 2023 год россияне чаще всего называли повышение своего дохода и карьерный рост: об этом сообщили по 15% опрошенных. Ещё 14% хотят пройти обучение — например, закончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии. Повысить профессионализм видят своей главной задачей на будущий рабочий год 9% россиян, открыть или расширить бизнес — 3%, освоить новые обязанности — 2%. 1% намерен закончить проект. О других профессиональных целях рассказали 6% опрошенных: упоминалось изучение законодательства по своей специальности, написание диссертации, налаживание отношений в новом коллективе и проч.

Вопреки карьерным рекомендациям, не ставят себе чётких рабочих задач на 2023 год 28% россиян.

Мужчины более прямолинейны в обозначении профессиональных целей: «Хочу больше денег!» Женщины хитрее: хотят, в принципе, того же, но своими главными задачами называют карьерный рост и повышение профессионализма.

За год увеличилось число россиян, ставящих себе целью повышение дохода, профессионализма и карьерный рост. Реже стали задумываться о повышении квалификации, завершении проектов и освоении новых обязанностей. В этом году работающие практически перестали ставить себе такие задачи, как переход на удаленку и изучение иностранного языка.

Время проведения: 9—21 декабря 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».