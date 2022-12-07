Повышение или индексация зарплат: ждут 46% работающих, планируется в 27% компаний

Число россиян, которые рассчитывают на повышение заработной платы, растёт третий год подряд. А вот работодателей, планирующих пересмотр окладов, чуть меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в первый год ковида. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

27% работодателей поделились планами повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время. В декабре прошлого года таковых было чуть больше (29%), в 2020-м — меньше (21%). В 44% компаний не планируется пересмотр окладов. В то же время 31% работодателей сообщил, что повышение заработных плат прошло менее 6 месяцев назад, в 3 из 10 предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад.

Количество сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растёт третий год подряд. Опрос работающих россиян показал, что на повышение своего уровня заработка сегодня надеются 46%, особенно те, кто моложе 34 лет, и сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц. В прошлом году ожидающих индексации было 42%, в 2020 году — лишь 36%.

Время проведения: 19 ноября — 5 декабря 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».