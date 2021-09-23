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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.21 10:00

Повышение качества жизни северян с ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Мурманской области

О ситуации с социальной защитой инвалидов в регионе 22 сентября доложил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«Тема, которая сегодня выносится на заседание правительства, – это одно из самых сложных и тонких направлений не только в работе министерства, но и в целом правительства и органов власти всех уровней. Потому что необходимо шире смотреть на поставленные вопросы, а это оценка эффективности и перспективы развития системы поддержки инвалидов на территории Мурманской области», – отметил профильный министр.

Всего в Мурманской области проживают чуть более 30 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, или 4,2% от общей численности населения. В настоящее время порядка 58% социально значимых объектов в регионе доступны для граждан с инвалидностью. В области действуют 30 учреждений системы социального обслуживания и поддержки. Ежегодно проходят реабилитацию 6,5 тысячи инвалидов.

Второй год регион успешно участвует в конкурсном отборе для привлечения средств федерального бюджета на развитие системы комплексной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Порядка 6 млн рублей федеральной субсидии было направлено на модернизацию реабилитационного оборудования и обучение специалистов. Ещё около 3 млн рублей поступят на эти цели в 2022 году.

Кроме того, на конкурсной основе Мурманская область предоставляет работодателям гранты на оборудование рабочих мест для людей с ОВЗ. В этом году уже выплачено 3 млн рублей на создание 30 рабочих мест. В ближайшей перспективе – запуск региональной программы сопровождения инвалидов при их трудоустройстве.

«Прошу к следующему Совету по делам инвалидов подготовить и утвердить подход, когда мы компенсируем работодателям по соответствующим критериям деньги по результатам оборудования рабочего места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы это был не конкурс, а так, чтобы работодатель создал условия для работы инвалидам и получил специальную компенсацию. Тогда у них появится реальная мотивация», – прокомментировал доклад министра губернатор Андрей Чибис.

Сегодня интересы граждан с ОВЗ представляют 29 общественных организаций, а каждый третий северянин с инвалидностью является членом какой-либо из них. С этого года финансовая поддержка таких объединений инвалидов была увеличена в 2,5 раза – до 10 млн рублей. Это стало возможным благодаря решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на последнем заседании Совета по делам инвалидов, состоявшемся в конце апреля в Мончегорске.

По решению совещательного органа была обновлена и комплексная программа «Доступная среда», получившая новое название – «Доступный Север», в том числе был пролонгирован её срок – до 2025 года. В основу программы вошли мероприятия, направленные на поэтапное создание условий доступности.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, с 2022 года запланирована работа по обустройству входных групп многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды. По предварительной оценке, оснащению подлежат 117 подъездов в 14 муниципалитетах.

«Тему необорудованных пандусов в многоквартирных домах мы должны закрыть в конце первого квартала 2022 года. Деньги должны быть выделены, и, безусловно, всё максимально быстро сделано. Прошу министерство отработать этот вопрос с муниципалитетами и зафиксировать чёткие сроки. Сегодня в домах региона живут конкретные люди, у которых есть сложности с выходом из своей квартиры. Это не вопрос всего следующего года, задача должна быть решена не позднее 31 марта», – подытожил глава региона.

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