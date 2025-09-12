Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве

На площадках межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада» ключевые игроки отрасли обсудили ответы на вызовы времени и наметили стратегию развития для формирования «энергетики будущего».

Мурманскую область на сессии «Повышение надёжности электроснабжения: опыт регионов» представила и.о. министра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова. Она вчера выступила с докладом на тему «Развитие инфраструктуры и повышение надёжности электросетевого комплекса в Арктической зоне».

Как подчеркнула руководитель ведомства, АЗРФ характеризуется особыми условиями эксплуатации электросетевой инфраструктуры: суровыми климатическими факторами, большой удаленностью населённых пунктов и сложным рельефом местности. Эти особенности предъявляют повышенные требования к качеству и надёжности функционирования электрических сетей.

«Для обеспечения стабильного энергоснабжения стратегических предприятий Мурманской области, включая добывающие, перерабатывающие и транспортные компании, необходима дальнейшая модернизация и развитие электросетевой инфраструктуры. Совместные проекты с крупными предприятиями Арктической зоны позволяют учитывать специфические технологические требования и эффективно решать проблемы энергоснабжения», – рассказала Алёна Кузнецова.

Как было отмечено, в Кольском Заполярье активно внедряются современные цифровые технологии мониторинга и автоматизации электросетевого комплекса, повышающие устойчивость системы к внешним воздействиям и сокращающие сроки восстановления подачи электроэнергии.

В завершение доклада Алёна Кузнецова подчеркнула необходимость проработки возможности софинансирования модернизации электросетевой инфраструктуры через федеральные программы. Это поможет снизить финансовую нагрузку на предприятия и обеспечить необходимые инвестиции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553239/#&gid=1&pid=3