В Мурманске открываются грибные «Ряды»Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.25 11:00

Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве

На площадках межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада» ключевые игроки отрасли обсудили ответы на вызовы времени и наметили стратегию развития для формирования «энергетики будущего».

Мурманскую область на сессии «Повышение надёжности электроснабжения: опыт регионов» представила и.о. министра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова. Она вчера выступила с докладом на тему «Развитие инфраструктуры и повышение надёжности электросетевого комплекса в Арктической зоне». 

Как подчеркнула руководитель ведомства, АЗРФ характеризуется особыми условиями эксплуатации электросетевой инфраструктуры: суровыми климатическими факторами, большой удаленностью населённых пунктов и сложным рельефом местности. Эти особенности предъявляют повышенные требования к качеству и надёжности функционирования электрических сетей.

«Для обеспечения стабильного энергоснабжения стратегических предприятий Мурманской области, включая добывающие, перерабатывающие и транспортные компании, необходима дальнейшая модернизация и развитие электросетевой инфраструктуры. Совместные проекты с крупными предприятиями Арктической зоны позволяют учитывать специфические технологические требования и эффективно решать проблемы энергоснабжения», – рассказала Алёна Кузнецова.

Как было отмечено, в Кольском Заполярье активно внедряются современные цифровые технологии мониторинга и автоматизации электросетевого комплекса, повышающие устойчивость системы к внешним воздействиям и сокращающие сроки восстановления подачи электроэнергии.

В завершение доклада Алёна Кузнецова подчеркнула необходимость проработки возможности софинансирования модернизации электросетевой инфраструктуры через федеральные программы. Это поможет снизить финансовую нагрузку на предприятия и обеспечить необходимые инвестиции.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553239/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии сентября - «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»